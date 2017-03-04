Dikili'de park ve bahçelere bahar bakımı

'Çevre Dostu Belediyecilik' anlayışı ile çok sayıda yenilikçi uygulamayı hayata geçiren Dikili Belediyesi, ilkbahar mevsimine sayılı günler kala ilçe sınırlarında yer alan park ve yeşil alanlarda gerçekleştirdiği peyzaj düzenlemeleriyle de ilçenin güzelliğine güzellik katıyor

Dikili ilçesi genelindeki mevcut park ve yeşil alanların bakım, onarımlarını aksatmadan sürdüren Dikili Belediyesi, hemşerilerinin rahat nefes alabilecekleri, günlük yaşamın stresinden uzaklaşıp keyif dolu anlar yaşayacağı yeni yeşil alanlar ile çocukların güvenle, neşe içinde oynayacağı yeni parkları hizmete açmaya devam ediyor.



Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilkbahara günler kala hummalı bir şekilde yeni döneme hazırlık çalışmalarını gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında ekipler eş zamanlı olarak Cumhuriyet Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde yer alan Gezi Parkı ile İsmetpaşa Mahallesinde bulunan Arap Seyit Parkı ve Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Park'ına çıkarma yaptı. Gezi Parkı'nda yer alan kamelyalar ile oturak ve saksıların bakım, onarımı yapan ekipler ahşap kısımları komple elden geçirip zımparalanarak, koruyucu boya ve ahşap boyası ile yeniledi. Arap Seyit Parkı'nda gerçekleştirilen seferberlikte peyzaj çalışmalarına ağırlık veren ekipler, parkın yeşil alanının toprak zemininde toprak yenileme ve çim zemin oluşturma çalışmaları gerçekleştirdi. Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmet atağında ekipler Gazipaşa Mahallesi 75. Yıl Parkı'nı da elden geçirerek, park genelinde toprak ve zemin düzenlemesi yaparak, ilkbahar hazırlıklarının startını verdi.



İlk olarak kentin önemli akslarında bulunan parklarda gerçekleştirilen ve hafta boyunca tüm hızıyla devam edecek çalışmalarla ekipler hem mevcut yeşil alanları koruma altına alıyor hem de yapılan çalışmalar ile yeşil dokunun sağlıklı kalmasını sağlıyor. Yeşil dokuya yönelik çalışmaların ardından farklı bir ekip de parklarda eskiyen ekipman ve spor aletlerinde bakım ve yenileme çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeşil dokuyu koruyup, güçlendirme hedefiyle gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla kenti daha yaşanılır kıldıklarını ve kente estetik bir kimlik kazandırdıklarının ifade eden Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırabilmek adına yenilikçi, çağdaş hizmetlerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz. Yaptığımız her çalışma daha yeşil ve yaşanabilir Dikili içindir" diye konuştu.





