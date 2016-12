Dikili'de sel mağdurlarına destek

Dikili Belediyesi, aşırı yağışların etkisiyle hafta içinde kentte meydana gelen sel felaketinin mağduru vatandaşlara destek olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor

Dikili Belediyesi, hafta başında ilçenin Kabakum Mahallesi başta olmak üzere İslamlar, Bahçeliköy ve Salihler mahallelerinde meydana gelen sel ve su basmalarının yarattığı hasarları tüm hızıyla onarıyor.



Geçtiğimiz Pazartesi aksamı ile Salı günün ilk saatlerinde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle oluşan su baskınlarına hızlı şekilde müdahale ederek vatandaşlarının daha fazla mağdur olmasının önüne geçen Dikili Belediyesi ekipleri, dur durak demeden bölgede hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediyor. DSİ kanallarının taşması ve karayolundaki menfez ağızlarının yol çalışması sırasında kapatılması nedeniyle oluşan selden hasar gören sokaklarda onarım çalışmasını tüm hızıyla sürdüren ekipler, diğer yandan da kentte çamurla kaplanan cadde, sokak, işyeri, ev ve bahçelerin temizlenmesi için yoğun çaba sarf ediyor. Başlatılan seferberlik kapsamında ev ve işyerlerini su basan vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile sağlanan temizlik malzemesi ile battaniye ağırlıklı yardım malzemelerinin dağıtımı da başarıyla gerçekleştirildi.



“Yaraları Sarılıyor”



Bölgede meydana gelen aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarının etkisini ilk gösterdiği andan itibaren ekiplerle birlikte önleme çalışmalarına katılan Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, zor bir süreç yaşadıklarını ve bu zor süreci normale döndürmek, vatandaşlarının mağduriyetlerini ortadan kaldırmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti. Başkan Tosun, "İlçe tarihinin neredeyse en büyük sel felaketlerinden biri ile karşı karşıya kaldık. Bu olayı hiçbir vatandaşımızın zarar görmeden ve can kaybı yaşanmadan atlattığımız için çok mutluyuz. Şu anda Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yaraları sarmak için neredeyse her noktada çalışmalar yürütüyoruz. Taşan DSİ'nin sorumluluğundaki dere ve kanalların etrafındaki mahallelerimizde cadde, sokak, ev, işyeri ve bahçelerde yürüttüğümüz başta çamur olmak üzere, oluşan atıkların temizlenmesinde son aşamaya geldik. Bölgede hayatın normale dönmesi, ulaşımın sorunsuz sağlanması için de bozulan yol ve kaldırımlarımızı yenilemeye hızla devam ediyoruz. Tüm bunların yanı sıra olayının ertesi günü ev ve işyerlerini su basan vatandaşlarımıza temizlik malzemesi ile battaniye ağırlıklı yardımlarımızı başarı ile ulaştırdık. Kurduğumuz kriz masası ile vatandaşlarımızdan gelen her talebi kararlılıkla karşılamaya gayret gösteriyoruz. Ayrıca Kaymakamlığımız tarafından ilçede kurulan komisyon da hasar tespitini tüm hızıyla sürdürüyor" dedi.