Dikili'de yollar yenileniyor

Dikili Belediyesi, sorumluluk alanında yer alan 30 mahallede başlattığı hizmet seferberliği kapsamında hava şartlarının da olanak vermesiyle birlikte yeni yol açma, yeni yol zemini kaplama, granit zar taşı ve kaldırım yenileme çalışmalarını aralıksız sürüyor

Dikili Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce kent merkezi ile Bahçeli'den Çandarlı'ya kadar tüm mahallelerde eş zamanlı olarak yürütülen yeni yol açma ve yol yapım çalışmaları ile granit zar taşı döşemeden kaldırım yenilemeye kadar geniş kapsamlı hizmetler vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor.





Yollar Yenileniyor



Mahalle muhtarları ile vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırlanan çalışma programı doğrultusunda öncelik sırasına göre belirlenen bölgelerde çalışmalarına başlayan ekiplere vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor. Çalışma programı kapsamında son olarak İsmetpaşa Mahallesi'ne çıkarma yapan ekipler, vatandaşlardan gelen yoğun talepler sonucunda 9/1 sokak ile çevresinde bakım, onarım ve yenileme çalışması yaparak bin 500 m2'lik granit zar taşı döşemesi gerçekleştirildi. Büyük bir titizlikle yapılan çalışmalar sonucunda bölgenin hem yaya hem de araç trafik akışını rahatlattı.





Dikili Sanayi Sitesi’ne Çıkarma



İsmetpaşa Mahallesi'nin bir ucundan öteki ucuna uzanan ve yoğun bir tempoyla sürdürülen çalışmalara ilave olarak Dikili Sanayi Sitesi'ne el atan ekipler sitenin çehresi yenileme amacıyla site içerisindeki yollarsa bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi. Ekipler, site içerisinde yolların bozulan ve deforme olan kısımlarını bakıma alarak en üst seviyede dayanıklı granit zar taşı döşemesi gerçekleştirdiği çalışmalar 4 ayrı noktada yoğunlaştı. Bin 150 m2'lik bir alanda yapılan çalışmalar ile hem site içi araç trafiği hem de yayaların yürüyüş alanları rahatlatılmış oldu.





Gökçeağıl’a Ortak Kullanım Binası



Sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdür Vekili Buğra Akın, Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un talimatıyla, vatandaş memnuniyeti odaklı başlattıkları hizmet seferberliğinde ekiplerin kent geneline yayıldığını belirterek, kent merkezi ve kırsal mahalle ayrımı yapmaksızın çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Akın, açıklamasının devamında şunları söyledi:



“İsmetpaşa Mahallesi'nde, 9 farklı noktada yeni yol açma, yeni yol zemini kaplama, granit zar taşı ve kaldırım yenileme çalışması gerçekleştirdik. Ekiplerimizin mahalle genelinde kontrolleri sürüyor. Yine Dikili Sanayi Sitesi'nde de granit zar taşı döşeme ve yol bakım, tamirat çalışmalarımız devam ediyor. Aynı şekilde bir ekibimizde Gökçeağıl Mahallesi’ne çıkarma yapmış durumda. Gökçeağıllı vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda, bu mahallemizde çok amaçlı ortak kullanım binasının temelini attık. Buranın inşaatını da kısa bir sürede tamamlayıp vatandaşımızın hizmetine sunmayı amaçlıyoruz”