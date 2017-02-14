Dikili Kaymakamı kansere yenildi

Dikili Kaymakamı kansere yenildi

İzmir'in Dikili ilçe Kaymakamı 55 yaşındaki Mustafa Nazmi Sezgin, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bu gece yaşamını yitirdi


İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören Dikili Kaymakamı Mustafa Nazmi Sezgin, bugün saat 01.35'te yaşamını yitirdi. Evli 2 çocuk babası Kaymakam Sezgin'in ölümü kente üzüntü yarattı. Kaymakam Sezgin için bugün İzmir Valiliği ve Dikili Kaymakamlığı önünde resmi tören yapılacağı bildirildi. Resmi törenlerin ardından Sezgin'in naaşının, konvoyla memleketi Çanakkale'ye götürüleceği, ikindi vakti  Çanakkale Ayvacık Korubaşı Köyü'nde kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #dikili #kaymakam #ölüm
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