Dikili, kış çiçekleri ile renklenecek

Dikili Belediyesi, kentin cadde, sokak ve parkları ile sahil bandında bulan yeşil alanları soğuk hava şartlarına dayanıklı rengarenk kış çiçekleriyle donatıyor

Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sezonluk çiçek ekimine ara vermeden devam ediyor. Kent genelindeki yeşil alanlara 4 farklı türde 10 bin adet kış çiçeği eken belediye ekipleri, Dikili'nin cadde ve sokaklarının soğuk kış günlerinde de rengarenk olmasını hedefliyor.



Dikili ilçesinin dört bir tarafını kış çiçekleriyle süsleyen Dikili Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son iki yılda olduğu gibi bu yılda da kente renkli bir görünüm kazandırdı. Yeşil alanlarda, tüm hızıyla devam eden çalışmalar kapsamında, ömrünü tamamlamış yaz çiçeklerinin yerine, kış şartlarına dayanıklı dört farklı çiçek türünün ekimi gerçekleştirildi. Çalışmaları kapsamında ekipler, kent genelinde yer alan önemli noktalarda bugüne kadar toplamda 5 bin 500 Ankara Nergisi ile bin 500'er adet Menekşe, Kırmızı Bellis, ve Beyaz Bellis çiçeğini toprakla buluşturarak, ilçedeki yeşil alanları renklendirdi.



“Kentimiz Daha da Estetik Bir Görünüm Kazandı”



Daha güzel, yaşanabilir ve kent estetiğine sahip bir Dikili hedefi ile park ve yeşil alanlarda peyzaj çalışmalarına yaz ve kış demeden ara vermeksizin devam ettiklerini ifade eden Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde de görsel güzelliği en üst seviyede, rengarenk bir Dikili sunmak için kentin dört bir tarafındaki yeşil alanları kış şartlarına dayanıklı 4 farklı türden çiçekle donatıyor. Ekimi gerçekleştirilen kışlık çiçeklerin tamamen açmasıyla, kentimiz daha da estetik bir görünüm kazanacak" dedi.



