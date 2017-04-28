Dikili, Midilli ve Bergama'da barış heykelleri dikilecek

Dikili'den Yunanistan'ın Midilli adasına feribot seferlerinin beş yıl aradan sonra yeniden başlamasıyla Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un öncülüğünde Midilli'ye giden Türk heyeti Midilli Valiliğini ziyaret etti. Ziyarette turların başlamasıyla iki ülke arasında turizmin canlanacağı ve Türk Yunan ilişkilerinin daha da güçleneceği kaydedildi.

Dikili Belediye Başkanı Tosun turlarla turizmde büyük canlılık olacağını dile getirdi. Dikili Belediyesi'nin öncülüğünde Dikili'de faaliyet gösteren STK'lar ile Bergama Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası'nın da katkılarıyla turların yeniden başladığını belirten Başkan Tosun, 'Midilli ve Dikili arasına feribotlar 35 dakika da ulaşıyor. Çok büyük bir zaman değil. Başlayan turlar Midilli ve Dikili arasında dayanışmaya ve turizm daha çok artıracak. Biz sezon boyunca 10 bine yakın turistin gelmesini umut ediyoruz' dedi.



Türk ve Midilli heyetleri arasında yapılan ziyaretler sonrası, Midilli, Dikili ve Bergama ilçelerinde barış ve kardeşliği simgeleyen heykellerin dikilmesine karar verildi. İleri tarihlerde yapılacak görüşmelerle, barış ve kardeşliği simgeleyen heykelin ölçüleri ve teması belirlenecek. Üç bölgeye dikilecek olan heykelin 1.5 yıl sonra tamamlanması planlandı. Turların başlaması sonrası Bergama Belediyesi de Midilli meydanında stant açtı. Dikili'yi tanıtıcı broşürler dağıtılırken, ilçenin tarihi ve turistlik yerleri hakkında da Midillilere bilgi verildi.





