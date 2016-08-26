İlçede atıl durumda bulunan mezbahanın, Dikili Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla Şafak Pavey Gençlik Merkezi'ne dönüştürülmesinin ardından belediye ekipleri şimdi de bürokratik işlemlerin tamamlanmasıyla Çandarlı Semt Garajı ile Çandarlı Jandarma Karakol Komutanlığı Hizmet Binası'na bitişik konumda bulunan atıl durumdaki arsa ve üzerindeki yapıları revizyondan geçirilerek tam donanımlı turizm tesislerine dönüştürüyor.



4 mevsim hizmet verecek



Çandarlı'da denize sıfır konumda bulunan 20 bin metrekarelik bu alanda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla ilçe içerisinde yüzme havuzu, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, kır düğün salonları, restoranlar, kahvaltı alanları, kafeterya, 100 araçlık otopark ve dinlenme alanları bulunan, dört mevsim hizmet verecek 92 yataklı çok amaçlı turizm tesisine dönüşecek. İlk kazmanın Dikili Belediyesi ekiplerince geçtiğimiz günlerde vurulduğu çalışmaların Eylül ayının sonunda tamamlanması planlanıyor. Faaliyete geçmesiyle birlikte tek katlı, farklı konsepti nedeniyle bölgede tek olma özelliğini taşıyan tesisler, ayrıca engelli bireylerin de daha rahat konaklayabilmesine olanak sağlayacak tüm özelliklere ve altyapıya da sahip olacak.



"Önce İnsan"



Dikili Belediyesi'nin öz kaynakları ile yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Mustafa Tosun, Dikili'ye yakışan yeni bir tesisi daha kente kazandırmanın heyecanı içerisinde olduklarını belirterek şöyle konuştu: 'Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren önce insan diyerek, insana yatırım yapan bir belediyecilik anlayışı ile hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. İlçemize yaptığımız her hizmeti de, bu kararlılığımız ışığında gerçekleştirme çabasındayız. Çünkü biz eğitimde, sporda, kültürde, sanatta, turizmde öncü olan ve yatırımlarıyla her geçen gün daha da gelişen bir Dikili için çalışıyoruz. İçerisinde havuzu, yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, kır düğün salonları, restoranlar, kahvaltı alanları, kafeterya, 100 araçlık otopark ve dinlenme alanları bulunan 92 yataklı tesis, bölgede ihtiyaç olan önemli bir boşluğu dolduracak. Böyle önemli ve güzel tesisi kentimize kazandıracak olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz.'



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