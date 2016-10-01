Uzmanlardan gelen önümüzdeki Kasım-Aralık-Ocak-Şubat-Mart aylarının daha soğuk ve yağışlı geçeceği uyarılarını dikkate alan Dikili Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü kış hazırlıklarını sürdürüyor. İlçe sakinleri tarafından kış aylarında tehlikeli noktalar olarak ifade edilen dik yokuşlu, ters eğimli sokaklardaki sorunların ortadan kaldıran ekipler, araçların çıkamadığı, insanların yürümekte zorlandığı yolları yaz-kış daha ulaşılır ve güvenli hala getiriyor.

Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hazırlanan planlama doğrultusunda yürüttüğü çalışma kapsamında sorunlu cadde ve sokaklar elden geçirilirken, okul çevrelerinde ve araçlarının yoğun olarak kullandığı yollarda da iyileştirme çalışmaları ortaya konuyor. Çalışma programı dahilinde oluşturulan özel ekiplerle dik ve ters eğim sebebiyle sıkıntı yaşanan sokaklara da müdahale eden ekipler, bazı bölgelerdeki yolların ve kaldırımların eğimini tehlike sınırının altına düşürüp, vatandaşların ve araçların rahatlıkla kullanabileceği seviyeye getiriyor. Son olarak İsmetpaşa ve Salimbey Mahallesi sınırlarında yürütülen çalışma kapsamında halk arasında "Tutarın Yokuşu" olarak bilinen ters eğimli, dik yokuşlu, asfalt zeminli 3 Sokak, 2 bin 500 m2 granit zar taşı ile döşenerek, eğimi yumuşatılıp yaya ve taşıt ulaşımı açısından daha güvenli, daha kolay kullanılabilir hale getirildi. Çalışmaların vatandaşlardan gelen taleplere göre şekillendiğini belirten Dikili Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili Hasan Koşar, imkanlar ölçüsünde sürdürdükleri revize çalışmalarının ilçe sınırlarındaki tüm dik eğimli ve sorunlu cadde ile sokaklarda devam edeceğini belirtti.



Kalıcı Çözümler Getiriyoruz



Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun da, "Ekiplerimiz, vatandaşlarımızın huzur ve refahı için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda şekillenen çalışmalarımızla ilçe genelindeki tüm sorunlu sokaklara neşter vurarak, kalıcı çözümler getiriyoruz. Yüksek kesimlerde, dik yokuşlu bölgelerde oturan vatandaşlarımızın yaya ve araç ulaşımlarında ki zorlukları ortadan kaldırmak için yol ve kaldırımlarda gerçekleştirdiğimiz revize çalışmaların başarıya ulaşması ile bu bölgelerin ulaşımını kolaylaştırdık. Dikili Belediyesi olarak, hiç ara vermeden yılın 12 ayında da kentimizin yaşam kalitesini üst seviyede tutan hizmetlerimizi sürdüreceğiz" dedi.







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