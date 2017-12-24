Dikilili kadınlardan taciz protestosu

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan Dikili Kadın Platformu üyeleri, Belediye Başkanı Mustafa Tosun'un Deniz Canpolat'ı taciz ettiği iddiası üzerine protesto eylemi yaptı. Basın açıklamasını, Canpolat'ın kendisi gibi işten çıkartılan kardeşi Murat Canpolat'ın eşi Gözde Canpolat okudu. Açıklamada, "Deniz Canpolat, amiri tarafından sözlü ve fiziksel olarak taciz edildiğini iddiasından 40 gün sonra suç duyurusunda bulunduğunu, toplumsal kaygılar gerekçesiyle şikayetini geri çektiğini ve devamında kendisi ve kardeşinin işten çıkarılması üzerine yeniden yasal süreci başlattığını beyan etmiştir. İşyerinde taciz, aynı zamanda ciddi bir kişilik ihlalidir. Yine Dikili'de çocuklarımızın istismarı gündemdedir. Düşünmeden edemiyoruz, çocuklarımız kimlere emanet, kadınlarımız kimlerle çalışıyor" denildi.Kaynak: DHA
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