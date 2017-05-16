Dikkat! İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesilecek

18 Mayıs tarihinde İzmir'in bazı ilçelerinde elektrik kesintisi uygulanacak

18 Mayıs Perşembe günü bakım, onarım ve alt yapı çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamada, çalışma bitiminden hemen sonra elektriğin verileceği duyruldu.



İşte elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçeler...



BORNOVA; Ankara Caddesi (İzbeton,Volvo Civarında Kalan Bölge) Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-12:30; Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi,Fatih Caddesi,199,200,201 Sokak Ve Civarları Bakım Çalışması Nedeniyle 13:30-16:30; 1580,1582,1584,1583,1586,1587,1589,1592,Otoban,1543,1551,1554,1555,1553,1556,1559 sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00;



BAYRAKLI; 7399 ,7399/27, 7399/26 , 7399/30,7399/29, 7399/31 ,7399/33 ,7399/25 ,7399/24, 7399/23 ,7399/22 ,7399/21, 7399/26 ,7399/20 , 7399/19 ,7399/18, 7399/17 , 7399/16 , 7399/15 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; 7399/12, 7399/13 , 7399/12, 7399/11 Sokaklar Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



KARŞIYAKA; 1748 ,1671 Sokaklar Ve Civarı Ağaç Budama Çalışması Nedeniyle 09:00-12:00; 6446/1 Sok. 6418 Sok. 6418/1 Sok. 6398 Sok. 6397 Sok. 6399 Sok. 6342 Sok. Bestekar Sadi Hoşses Sok. Ve Civari Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; 6446/2 Sok. 6445 Sok.6446/1 Sok. 6446/2 Sok. 6418 Sok. Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



BUCA; Erdem Caddesi Bir Bölümü-Başarı Caddesi Bir Bölümü-188-186-175-190-190/3-190/4-190/1-192 Sokaklar Ve Civarı AG Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; 206/5-200/18-200/16-200/20-200/17-200/16-242/25-200/15-202/12-242/11-242/10-242/12 Sokaklar Ve Civarı AG Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; Fırat Mahallesi, 286 , 288/19-288/22-288/32-288/23 Sokak Ve Civarı Bakım Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



KONAK Alsancak Mahallesi Tamamı,Dokuz Eylül Rektörlük,Dimontürk Tütün, Atatürk Kapalı Spor Salonu ,İzmir Palas Oteli ,Mimar Sinan,Kıbrıs Şehitleri,Yeşildere Caddeleri, Çınarlı, Mersinli,Çiçek, Oğuzlar, Yenişehir, Ballıkuyu, Vezirağa, Halkapınar, Ege,Akarcalı ,İsmet Kaptan, Umurbey, Kahramanlar, Mersinli,Kocakapı, Kültür Mahalleleri, Cumhuriyet Bulvarı, Yeşiltepe İlkokulu,Ptt Baş Müdürlüğü,Motor Meslek Lisesi ,Gün Tur, İhlas Holding ,İhlas Gazetecilik A.Ş,Batı İşhanı,Trt Bölge Müdürlüğü , Selvili İşhanı ,Ulubey İşmerkezi,Alsancak Yapı Kredi Depoları,Karaca Otel,Vakıf Hastanesi,Alsancak Devlet Hastanesi, Mövenpick Otel, Ege Palas, Anemon Otel,Trafik Binası,Yemişci İş Merkezi, Katlı Otopark,İzray Hilal Yolcu İstasyonu,El Mikro Cerrahi Hastanesi ,Günser İnş ,Tevfik Fikret Lisesi, İl Sağlık Müdürlüğü ,Dere Otel,Gazi Sağlık Hastanesi,Kerim Yapıcı ,İzban Hilal Aktarma İst. ,Rıza Akça Holding,Spirer Tütün ,Tcdd Parkı ,Havagazi Fabrikası,Ege İhracatçılar Birliği,Tariş, Hürriyet Gazetesi, Tcdd Liman İşletmesi,Tmo İzmir Bölge Müdürlüğü,Kim-Tek Kimyevi Tek.Sis, Tcdd Cer Atolyesi,Tezol Tütün,Mussulligilishn Hurbul, Tezol Tütün,Yapı Kredi Bankası,Vosmer Otomotiv,Voltmen,Çınarlı Meslek Lisesi TEİAŞ Bakım Çalışması Nedeniyle 02:00-05:00; Tunalıgil Caddesi-2455-2456 Sokaklar Ve Civarı Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00 Ş.M Türkcan Caddesi-Çankaya Caddesi-2461-2462 Sokaklar Ve Civarı Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



KARABAĞLAR; Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Caddesi,-3826-3851 Sokaklar Ve Civarı Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; 4241-4243-4245-4246-4247-4253-4254-4255-4263-4852 Sokaklar Ve Civarı Bakım Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00; 4702-4705-4706-4708-4711-4713-4751-4754-4755-4763-4765 Sokaklar Ve Civarı Tadilat Çalışması Nedeniyle 08:00-17:00;



ÇİĞLİ; Balatçık Mahallesi,1671, 8788, 8789, 8950, 8954, 8955, 8956, 8959, 8788, 8910, 8911, 8911/2, 8911/3, 8911/4, 8912, 8913, 8914, 8914/4, 8915 Sokaklar Ve Civarı Kablo Deplasesi Nedeniyle 09:00-13:00;



MENDERES; Tekeli, Develi ,Küner ,Şaşal Mahalleleri Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-16:00;



KEMALPAŞA; Arkas Denizcilik-Ulucak Su Pompası-Küçükpehlivan Yağ Fab.-Turgut Koparan-Hikmet Dede-Ege Vet-Ayhan Tuncer-İzotar- Hanımağa Çiftliği Civarı Fabrikalar-Fatma Şener-Mehmet Küçükpehlivan-Adnan Eryener-Halsan-Turgay Bakır-Hurşit Örümcek-Fahrettin Ulusoy-Necdetbukey Villaları-Profesörler Sitesi-İsmet Karaduman-Levent Alku-Mukadder Yumrutaş-Yakaköy,Atış Poligonu-Manser Tarım-Osman Taner-Ali Telli Deniz Taner-Çiçekliköy,Sait Gülçayır -Moment Aş-Karaçam İçme Suyu -,Özel Trafolu Aboneler Ve Civarları Tesis Çalışması Nedeniyle 08:00-18:00; Beta Tarım Özel Tr Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-12:00;



DİKİLİ; Kocaoba,Mazılı Mahalleri Ve Agrobay Seracılık Ve Cingöz Petrol Dikili Çatı Tarafı Ve Civarı Bakım Çalışması Nedeniyle Enerji Kesilecektir. Bakım Çalışması Nedeniyle 12:00-15:00;



BAYINDIR; Alankıyı Mahallesi Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00;



URLA; 15033-15029-15034-Sokaklardır. Direk Dikimi İletken Çekimi Nedeniyle 09:00-12:00; 15003-15007-Sokaklardır. Direk Dikimi İletken Çekimi Nedeniyle 14:00-17:00; Zeytınelı Mahallesi,Zeytınelı Yalı Mevkii, Zeytınler , Uzunkuyu ,Bırgı Mahalleleri Ve Özel Trafolu Aboneler Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00;



ÇEŞME; Ilıca Paşalimanı ,5438 Sokak Ve Civarı Tesis Çalışması Nedeniyle 09:00-17:00;



SEFERİHİSAR; Camikebir Mahallesi, Gözsüzler Caddesi ,Gözsüzler ,2 Ve 3 Sokaklar Bakım Çalışması Nedeniyle 09:00-12:00;