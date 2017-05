Dil ve meslek öğrenen 90 mülteci iş arıyor

'Yaşamaları için gerekli parayı kazanmalılar'



-İzmir'deki bir grup mülteci , Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle Türkçe öğrenip, 30 farklı meslek alanında kurs aldı. Ucuz iş gücü olmak istemeyen, sigortalı ve en az asgari ücretle çalışmak isteyen mülteciler şimdi iş arıyor.İzmir'de Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle Türkçe'yi öğrenen mülteciler, yine merkezin desteğiyle hasta bakımı, yaşlı bakımı, müzik, bilgisayar, tekstil, makine gibi 30 farklı iş kolunda meslek edinme kursu alıyor. Kurslarını tamamlayan yaklaşık 90 mülteci İzmirli iş adamlarından iş talep ediyor.Ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mültecilerin en önemli sorununun iş bulamamaları ve buldukları işte sigortasız ve düşük ücretli çalışmaları olduğunu söyleyen Önce İnsan Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Arnaud Alyasin, 'UNİCEF'in de desteğiyle dil, meslek kazanımı ve iş projesini başlattık. Projenin kuruculuğunu yaptım. Öncelikle Suriyeli mültecilerin Türkiye'de istenmeme nedenlerini ortadan kaldırmamız gerekiyordu. Bunun için de iki farklı toplumun birbirine entagrasyonunu sağlamalıydık. Bunu sağlamak için de öncelikle dil sorununu ortadan kaldırmayı hedefledik. Halk Eğitim Merkezi'nin desteğiyle Türkçeyi öğrenen mültecilere yine merkezin desteğiyle hasta bakımı, yaşlı bakımı, müzik, bilgisayar, tekstil, makine gibi 30 farklı meslek edinme kursunda eğitim veriliyor. Eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 90 mülteciye şu anda iş arıyoruz' diye konuştu.Suriye'de uzun yıllardır çatışmanın devam ettiğini ve bu sürede ülkelerini terk edip Türkiye'ye yerleşen mültecilerin yaşamak için çok çeşitli işlerde çalıştığını belirten Alyasin, şöyle konuştu: Suriyeliler, Türkiye'de çok çeşitli işlerde çalışıyor. Çoğu işte ise ya maaşlarını eksik alıyor ya da sigortaları yapılmıyor. Türkiye'de insan gibi yaşamak isteyen mülteciler için bu projeyi ortaya koyduk. Eğer proje gereken desteği görürse artık Türkiye toplumunun da mültecileri sorun olarak görmeyeceklerini düşünüyorum. 8 yıldır İzmir'de yaşayan ve kağıt toplayıcılığı yapan mülteciler var. Çünkü girdikleri hiçbir işte yaşamlarını devam ettirecek ücretleri alamadılar. Buradaki amacımız hem ellerinde mesleklerinin olması hem de yaşamaları için gerekli para kazanabilmeleri.Mültecilere iş bulmak için İŞKUR'la da görüşme yaptıklarını belirten Alyasin, 'İŞKUR'dan Türkiye vatandaşlarına tanıdığı iş bulma hakkını mülteciler için de istiyoruz. Bunun için gerekli çalışmalarımız da devam ediyor. Amacımız her şeyin yasal olması. Mültecilerin yasal olarak bir işe girmesi ve hak ettikleri parayı kazanması. İzmirli iş adamlarından da bu konuda destek bekliyoruz. Aldıkları kursa göre ihtiyaç halinde mültecileri işe almalarını talep ediyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz.' dedi.2011 yılından beri İzmir'de olduğunu, her türlü işte çalıştığını ancak yaşamak için gerekli parayı kazanamadığını söyleyen Mayel Osman, 'Suriye'de bankacıydım. Olaylar başlayınca savaştan kaçıp Türkiye'ye sığındım. Olaylar hala devam ettiği için ülkeme dönemiyorum. Kimseden herhangi bir destek beklemiyorum. Sadece çalışmak ve emeğimin karşılığını almak istiyorum. Bu sebeple de her türlü işte çalıştım. İnşaat, garsonluk, kağıt toplayıcılığı, muhasebecilik yaptım. Ancak bütün işlerde sigortam yapılmadığı gibi maaşım da çok azdı. Burada ucuz iş gücü olarak görüldük. Derneğin desteğiyle Türkçeyi öğrendim ve hasta bakım kursu aldım. Şimdi iş arıyorum. Devletten tek istediğim ailemin geçimini sağlamam için bana iş vermesi' diye konuştu.Suriyelilerin Türkiye'de istenmeme nedeninin yeteri kadar iki toplumun kaynaşamaması olduğunu söyleyen Osman, sözlerini şöyle tamamladı: Mülteciler olarak hırsız, ülkesindeki savaştan kaçan korkak, dilenci gibi görülüyoruz. Bunun nedeni ise dilimizin olmaması nedeniyle kendimizi anlatamamamız ve iş bulamamamızdı. Ancak şimdi hem dilimiz hem de mesleğimiz var. Türkiye devletinden sadaka değil iş talep ediyoruz. Emek vermek ve karşılığını almak istiyoruz. Çok şey mi istiyoruz? Kimseden bedava bir şey talep etmiyoruz. Sadece çalışmak ve yaşamımızı sürdürmek istiyoruz.