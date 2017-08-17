Dilenmeden yaşamak istiyorum

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye giriş yapan Moustafa Hattab, açtığı bakkal dükkânının gelirleriyle geçimini sağlamaya çalışıyor. Hattap, Türkiye'de oturma izni olmadığı için kiraladığı dükkana ruhsat çıkaramadığını belirterek, 'Dilenmeden, hakkımla ekmek paramı kazanmak istiyorum' dedi

Zeynep Kaya-54 yaşındaki Moustafa Hattab, Suriye'deki savaştan etkilenerek, eşi ve 4 çocuğuyla beraber Türkiye'ye geldi. Uzun süre geçim mücadelesinin ardından kendine ait bir bakkal dükkanı açarak geçimini sağlamaya karar verdi. Hattab şimdi Basmane semtinde 500 liraya kiraladığı bir dükkânda gıda ürünleri satarak geçimini sağlıyor. Kimseye muhtaç olmadan ailesini geçindirmek istediğini söyleyen Hattab, 'Dükkanımı açtım ama önümde çok daha büyük engeller var. Dükkânımın ruhsatının olması gerekiyor. Ruhsat alamıyorum çünkü Türk vatandaşı değilim. Oturma iznim de yok. 20 gün sürem kaldı. Bu süre içinde ruhsat izni çıkaramazsam dükkânıma el konulacak. Dükkan giderse ailemle ortada kalırız. Dilenmek istemiyorum. Mecbur kalıp da ülkemizden kaçtık, buralara geldik. Dilenmeden, hakkımla kazandığım parayla eşimi ve çocuklarımı geçindirmek istiyorum' diye konuştu.



Dilenmeden kazanmak istiyorum



4 çocuk babası Hattab, 'Savaşta akrabalarım hayatını kaybetti. Çatışmalar nedeniyle Suriye'de iş yapma imkanı bulamadım. Eşimi ve çocuklarımı oralardan zor kaçırdım. Burada önce büyük yaşam mücadelesi verdik. Sonra çalışmam gerektiğini düşündüm. Basmane'de bir ev kiraladım, 400 lira kira ödüyorum. 500 liraya da bakkal işletiyorum. Bu bakkal bizim ekmeğimiz. Burada 6 nüfus geçiniyoruz. Ben kimseden hakkım olmayan parayı almak istemiyorum. Dilenmeden para kazanmak istiyorum. Çok şükür, işlerim iyi. Gelen müşterilerimiz oluyor. Karnımızı doyuracak bir gelir eldi ediyorum. Tek sıkıntım ruhsat. Türk vatandaşı olmadığım için oturma iznim yok, ruhsat da alamıyorum. 20 gün sürem kaldı. Ruhsatım olmadığı için dükkanım kapanırsa ne yaparız ailemle? Birileri benim sorunuma yardımcı olsun istiyoruz' diye konuştu.





