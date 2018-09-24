DİSK İzmir, iş bırakıyor

Türkiye Devrimci İşçi Sendikası (DİSK) İzmir şubeleri, 3 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra iş bırakma eylemi yapacak

Burcu Özkan/Şefika Bal- DİSK Genişletilmiş Bakanlar Kurulu, "Krize karşı emeğin haklarını savunmak için etkin bir mücadele sürecini hayata geçirme kararlılığını ifade ederek, tüm emek ve meslek örgütlerini, emekten ve demokrasiden yana tüm güçleri bu mücadele sürecini birlikte örgütlemeye çağırıyoruz" dedi.

Alım gücü yüzde 30-40 geriledi

DİSK İzmir 5 nolu Şube Başkanı Ali Haydar Kara,"Artık çok bariz hissedilen bir kriz var. Türkiye'de yaşayan insanların almı gücünde yüzde 30-40 oranlarında bir gerileme olmuştur. Bunlarla ilgili genel bir iş bırakma kararı aldık. Kitlesel bir basın açıklaması yapacağız ve iş bırakma eylemi gerçekleştireceğiz. 'Krizin faturasını krizi yaratanlar ödesin' diyeceğiz. Çözüm önerilerimiz arasında temel tüketim ürünleri üzerinden KDV'nin çekilmesi, kamusal sorumluluklurın devlete ve devlet kurumlarına bağlı olan organlarca yerine getirilmesi, zamların iyileştirilmesi, asgari ücretin iyileştirilmesi... Bugünkü zamlar çerçevesinde alnın maaşlar erimiş durumda" dedi.

Çarşamba öğleden sonra iş bırakıyoruz

"Halk cebine giren paraya, maaşıyla neler alabildiğine bakar, üretimde yaşanan problemler halka yansıyor. Pazar fiyatları arttı, dolar karşısında paramız eridi" diyerek ekonomiye eleştirisini sunan Ali Haydar Kara , "20 bin üyemize genel bir çağrımız olacak. Herhangi bir yasaklamayla karşılaşmazsak iş bırakma eylememizi gerçekleştireceğiz. Genel bir çağrımız yok, iş bırakma kararımız var. Biz hayatın her alanında örgütlüyüz. Gerekli bulduğumuz yerlerdeki arkadaşlarımızı bırakacağız, gerisini eyleme çağıracağız" diye konuştu.

Enflasyon yüzde 30'a dayandı



DİSK İzmir Şube 3 nolu Başkanı Güral Doğan, "Ülkemizde 24 hazirandan bu yana ciddi bir devülasyon yaşandı" diye konuşarak, "Enflasyon yüzde 30'lara dayandı. Asgari ücret Bin 600 lira dolar yaklaşık 7 lira domates olmuş 10 lira ama bu ülkenin uzun adamı herşeyin yolunda olduğunu söylüyor. Biz bunun böyle olmadığını görüyoruz ve birşeyler yapmak için harekete geçiyoruz. O nedenle 3 Ekim'de işci ve emekçilerin yaşadığı bu zulümlere, haksızlıklara yeter demek için, ekonomik yükü işçi sınıfına atmaya yeter demek için yarım günlük iş bırakma eylemi yapacağız. İzmir'de başlayan eylemimiz bölgesel ve ardından muhtemelen tüm Türkiye'de devam edecek" diye ekledi.



Ekonomik kriz içinde belediyelerin ve çalışanlarının da sıkıntıda olduğunu belirten Doğan, "Devlet mevcut belediyelerin ödemelerinde yüzde 30'a yakın kesinti yapıyor. Büyükşehirler bu yükü kaldırabilecek güce sahip olabilir ama ilçe belediyeler için aynı şey geçerli değil. Size şöyle söyleyeyim, Karabağlar ve Balçova'daki ilçe belediyelerimizde katı atık bedellerini bizler araya girip ödetiyoruz ki işçi maaşı da böylelikle ödensin. Bugün Karabağlar Belediyesi'nin 10 tirilyon geliri var bunun 7 tirilyonunun gideceği sabit personel gideri var. 3 tirilyonda genel giderler de kesilince elde var sıfır. Devlet zaten belediyenin projelerine onay verirse belediyeler bir şey yapabiliyor" şeklinde konuştu.