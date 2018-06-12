DİSK'ten Ege Ü.'den çıkartılan işçilere destek

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Üniversitesi’nde işten çıkarılan 87 işçiye destek vermek ve 15-16 Haziran işçi direnişine dikkat çekmek amaçlı yürüyüş düzenledi

Süleyman Gülen- Bornova Metro önünde buluşan DİSK üyeleri pankartlar ve sloganlar eşliğinde Ege Üniversitesi Rektörlüğü’nün önünde grev yapan işçilerle buluştu. Yoğun bir kalabalığın olduğu etkinlikte işçi ve emekçi hakları üzerinde duruldu. Basın açıklaması yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 73 gündür oturma eylemi yapan Ege Üniversitesi işçilerini selamlayarak, ‘’Bugün DİSK üyelerimizle birlikte işsiz bırakılan Ege Üniversitesi işçilerine destekte bulunmaya geldik. Bu onurlu direnişlerinde her daim onların yanında olacağız.’’ dedi.

‘’Artık yeter deme günüdür’’

15-16 Haziran işçi direnişinin muazzam bir direniş olduğunun altını çizen Sarı, ‘’15-16 Haziran 1970’te işçi sınıfı masaya vurup ‘Artık yeter’ demişti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha ‘artık yeter’ deme günüdür. 16 yıldır yapılanlar yapılacakların teminatıdır ve işçi sınıfı için felakette başka bir anlam taşımamaktadır. DİSK tüm işçileri sermayenin çıkarları için işçi sınıfının çalışma ve yaşam koşullarını sürekli olarak geriye götürenlere ‘Tamam’ demeye çağırmaktadır. 16 yıldır ülkemizi yöneten ve bu süre boyunca sermayenin talepleri doğrultusunda emeğin en temel haklarını tırpanlayan, böylece Türkiye’yi işçilerin haklarının en kötü olduğu 10 ülke arasına sokan iktidar, hedeflediği rejim değişikliğinin bir an önce hayata geçirebilmek için baskın seçim kararı almıştır’’ şeklinde konuştu.

Şarkılar ve halayların çekildiği Ege Üniversitesi Rektörlüğü önündeki eylemde işçiler 24 Haziran’da dayatılan rejimi durduracaklarını belirtti. Sendika üyeleri açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.