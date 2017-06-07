DİSK'ten kıdem tazminatı tepkisi. İş bırakacaklar!

DİSK, Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri önünde Türkiye genelinde basın açıklaması yaptı. İzmir'de 'de Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü önünde kıdem tazminatlarının fona devredilmemesi için yapılan açıklama öncesi DİSK'e bağlı sendikalara üye işçiler, 'Kıdem tazminatıma uzanan elller kırılsın', 'Kıdemi değil taşeronu kaldır' diye slogan attı. İşçiler üzerinde 'Kıdem tazminatlarımız iş güvencemizdir. Dokunma', 'İş güvencemizden vazgeçmeyiz, işçi memur el ele mücadeleye' yazılı pankartları açtı. DİSK'in eylemine KESK ve TMMOB da destek verdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, kıdem tazminatının 80 yıllık temel bir işçi hakkı, işçinin, çalışanın güvencesi, birikmiş emeği, alın teri olduğunu söyledi. Kıdem tazminatlarının fona devrinin sonun başlangıcı olduğunu belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hükümet kıdem tazminatı fonunun işçinin yararına olduğunu söylüyor. Aklımızla, işçiyle dalga geçmeyin! İşsizlik rekor kırarken, TÜİK rakamlarına göre 7 milyon işsiz varken işten çıkarmaların kolaylaşması işçinin yararına olabilir mi? Fon 42 yıldır gündemde. Ama işçilerin mücadelesi sonucu çıkarılamadı. AKP 15 yıldır iktidarda ama bugüne kadar kıdem tazminatını fona devredemedi. Eğer kıdem tazminatı fonu işçiye yararlı olsa çok önemli bir referandum öncesinde işçilerin oyunu almak için kullanılırdı. Hükümet işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Hükümet, kıdem tazminatı hakkını ödemeyen patronlar olduğunu söyleyerek kıdem tazminatını ortadan kaldırmak istiyor. Herkes bilsin kıdem tazminatı hakkımızı kısıtlamaya ve ortadan kaldırmaya yönelik oyunlara izin vermeyeceğiz. Kıdem tazminatı hakkımızdan taviz vermeyeceğiz. Hükümetin kıdem tazminatında hazırladığı Truva atını reddediyoruz. Bireysel fonu reddediyoruz, garanti istiyoruz. Hükümet fon ısrarından vazgeçmelidir."
"KIDEM TAZMİNATINA GARANTİ GETİRİLMELİ"
Kıdem tazminatının ödenmemesi, eksik ödenmesi, işçilerin hak kaybına uğraması gibi sorunlar olduğunu belirten Sarı, yapılması gerekenin kıdem tazminatını tırpanlamak, fona devretmek değil, kıdem tazminatına erişimi kolaylaştırmak olduğunu söyledi. Kıdem tazminatına yönelik ihlallere son verilmesi, bu hakkın kullanımı önündeki engellerin kaldırılması olduğuna dikkat çeken Sarı, şöyle konuştu:
"Hiçbir ayrım olmaksızın bütün işçilerin kıdem tazminatından yararlanması sağlanmalıdır. Fon'a devir gündemden çıkarılmalıdır. Kıdem tazminatı doğrudan işveren yükümlülüğü olarak kalmalıdır. Her türlü işten çıkarmada ve istifa halinde süre koşulu olmadan ödenmelidir. Kıdem tazminatı tavanı kaldırılmalıdır. İşverenin icra ve iflası hallerinde kıdem tazminatı alacakları devlet ve bankaların ipotekli alacaklarının önüne alınmalı ve ilk sıraya yükseltilmelidir. Diğer tüm alacaklardan önce işçi alacakları ödenmelidir. İşverenin ödeme aczine düşmesi durumunda kıdem tazminatına garanti getirilmelidir. Kıdem tazminatı alacakları ücret alacağı sayılmalı ve halen İşsizlik Sigortası Kanunu'nda düzenlenmiş olan 'ücret garanti' uygulaması kapsamına alınmalıdır. Ücret garanti fonu kıdem tazminatını da içerecek şekilde genişletilmeli ve ödeme süresi artırılmalıdır. Ödemeyen, ödemekten kaçınan işverenlere ağır yaptırımlar getirilmelidir."
Fon dayatmasına sonuna kadar direneceklerini, kıdem tazminatı hakkının geliştirilmesi ve garanti altına alınması için taleplerini yüksek sesle söyleyeceklerini belirten Sarı, kıdem tazminatının fona aktarılması inadınan vazgeçilmemesi durumunda 16 Haziran Cuma günü İzmir'de yarım gün iş bırakılacağını açıkladı. DİSK'e bağlı sendikaların İzmir şubelerinin aldığı kararla 15- 16 Haziran 1979 İşçi Direnişi'nin yıldönümünde yarım gün iş bırakma kararı aldıklarını belirten Sarı, diğer sendikaları da bu eyleme katılmaya çağırdı.