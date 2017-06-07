DİSK'ten kıdem tazminatı tepkisi. İş bırakacaklar!

İzmir'de DİSK'in düzenlediği TMMOB ve KESK'in de destek verdiği eylemde İş ve İşçi Bulma Kurumu önünde toplanan işçiler 'Kıdemi değil taşeronu kaldır', 'Kıdem tazminatında fon değil garanti istiyoruz' eylemi yaptı. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, kıdem tazmınatının fona devrinden vazgeçilmediği takdirde 16 Haziran Cuma Günü DİSK'in örgütlü olduğu işyerlerinde yarım gün iş bırakacaklarını açıkladı

DİSK, Türkiye İş Kurumu Müdürlükleri önünde Türkiye genelinde basın açıklaması yaptı. İzmir'de 'de Türkiye İş Kurumu İzmir İl Müdürlüğü önünde kıdem tazminatlarının fona devredilmemesi için yapılan açıklama öncesi DİSK'e bağlı sendikalara üye işçiler, 'Kıdem tazminatıma uzanan elller kırılsın', 'Kıdemi değil taşeronu kaldır' diye slogan attı. İşçiler üzerinde 'Kıdem tazminatlarımız iş güvencemizdir. Dokunma', 'İş güvencemizden vazgeçmeyiz, işçi memur el ele mücadeleye' yazılı pankartları açtı. DİSK'in eylemine KESK ve TMMOB da destek verdi. DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, kıdem tazminatının 80 yıllık temel bir işçi hakkı, işçinin, çalışanın güvencesi, birikmiş emeği, alın teri olduğunu söyledi. Kıdem tazminatlarının fona devrinin sonun başlangıcı olduğunu belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hükümet kıdem tazminatı fonunun işçinin yararına olduğunu söylüyor. Aklımızla, işçiyle dalga geçmeyin! İşsizlik rekor kırarken, TÜİK rakamlarına göre 7 milyon işsiz varken işten çıkarmaların kolaylaşması işçinin yararına olabilir mi? Fon 42 yıldır gündemde. Ama işçilerin mücadelesi sonucu çıkarılamadı. AKP 15 yıldır iktidarda ama bugüne kadar kıdem tazminatını fona devredemedi. Eğer kıdem tazminatı fonu işçiye yararlı olsa çok önemli bir referandum öncesinde işçilerin oyunu almak için kullanılırdı. Hükümet işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor. Hükümet, kıdem tazminatı hakkını ödemeyen patronlar olduğunu söyleyerek kıdem tazminatını ortadan kaldırmak istiyor. Herkes bilsin kıdem tazminatı hakkımızı kısıtlamaya ve ortadan kaldırmaya yönelik oyunlara izin vermeyeceğiz. Kıdem tazminatı hakkımızdan taviz vermeyeceğiz. Hükümetin kıdem tazminatında hazırladığı Truva atını reddediyoruz. Bireysel fonu reddediyoruz, garanti istiyoruz. Hükümet fon ısrarından vazgeçmelidir."



"KIDEM TAZMİNATINA GARANTİ GETİRİLMELİ"