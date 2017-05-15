Diyabetli çocuklara özel eğlence

İzmir'de, hayatını diyabetli çocuklara adayan merhum diyabet koçu Öyküm Solak'ın adını taşıyan Diyabet Festivali'ne aileleriyle birlikte katılan çocuklar, keyifli saatler geçirdi

Tip 1 Diyabetli Çocuklar ve Aileleri Derneği'nin ev sahipliğinde, İzmir Büyükşehir'in büyük katkısı, Bornova ve Seferihisar belediyelerinin de desteğiyle düzenlenen '1. Öyküm Solak Diyabet Festivali', tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirildi. İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Çanakkale, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa, Muğla, Denizli ve Tekirdağ'dan, 150'si diyabetli çocuk olmak üzere 450 kişi katıldığı festivalde 'Şeker çocuklar' gönüllerince eğlendi.



İLLE DE KARBONHİDRAT

ÖYKÜM SOLAK KİMDİR?

Ebru, resim, seramik atölyelerine katılan, palyaçolarla gülüp oynayan, festival için kurulan oyun parklarında oyunlar oynayan çocuklara çok çeşitli armağanlar verildi. Dr. Dyt. Nesil Gören Atalay, karbonhidrat sayımının diyabetteki önemine dikkat çekerken, 'Şeker Çocuklar'a, almaları gereken miktarda karbonhidrat içeren mönü sunuldu. Tip 1 diyabetin, insüline bağımlı diyabet olduğunu hatırlatan Atalay, "Çocuklarımıza ve ailelerine, sağlıklı, diyabetle barışık bir süreç geçirmelerini sağlamak için karbonhidrat sayımını öğretiyoruz. Bu festival, bir anlamda öğrettiklerimizin pekişmesini sağladı" dedi. Hem çocuklar, hem de anneler babalara, doğru insülin kullanımı ve doğru karbonhidrat sayımıyla diyabetin yaşamda hiçbir engel oluşturmadığını anlatmaya, benimsetmeye çalıştıklarını belirten Atalay, "Öyküm Solak, diyabetli tüm çocukların 'Şeker Ablası' idi. Onun hayali olan derneği kurduk, hayallerini gerçekleştirmek için yola çıktık. Bu hedef doğrultusunda ülkemizin her köşesinden diyabetli çocuklara ulaşmak istiyoruz" dedi.Öyküm Solak, 1980 yılında doğdu, 9 yaşında Tip I diyabet tanısı kondu. Diyabet koçluğu sertifikasını aldı, Türkiye'nin her köşesinden diyabetli çocuklara ulaşmaya çalıştı. 15 ay önce böbrek yetmezliğinden vefat etti. Festivale adı verilen Öyküm Solak'ın gazeteci babası İsmet Solak ile öğretmen annesi Fatma Solak da etkinliğe katıldı. Baba Solak, kızının diyabetli çocukların, kendi çektiği acıları çekmemesi için gece gündüz, hatta diyalizdeyken bile çabaladığını, festivale kızının adının verilmesinden büyük mutluluk duyduğunu söyledi.