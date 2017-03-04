Diyet Kafe'de tıp öğrencileriyle empati buluşması

Bornova Belediyesi'nin çölyak ve fenilketonürili bireyler için açtığı Dramalılar Kent Arşivi ve Müzesi'ndeki Diyet Kafe anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri, Diyet Kafe'de çölyak ve fenilketonürili bireylerle biraraya geldi, özel üretilen kurabiye, pizza gibi ürünleri birlikte yiyerek onlarla empati kurdu. Çölyaklıların tükettiği glutensiz, fenilketonürili hastaların tükettiği düşük proteinli gıdaların bulunmasının zorluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Bornova Belediyesi'nin Diyet Kafe ile çölyaklılara ve fenilketonürililere yönelik çok özel bir hizmet verdiğini söyledi. Prof. Dr. Sema Aydoğdu, "Bu hizmet Türkiye'de bir ilk. Ülkemiz için bir model. İzmir'in diğer belediyeleri de bunu sürdürmek istiyorlar. Bornova Belediyesi'ne özel teşekkürlerimizi iletiyoruz böyle bir mekanı, böyle bir buluşma alanını bize sağladıkları için" dedi.



Bornova Belediyesi'nin hizmete açtığı Diyet Kafe'den yararlanan çölyak ve fenilketonürili hastalarla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencileri biraraya geldi. Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sema Aydoğdu'nun biraraya getirdiği tıp öğrencileri ile çölyaklı ve fenilketonürili bireyler glutensiz yaşam hakkında sohbet etti. Hayat boyu diyet yapmak zorunda olan çölyak ve fenilkötonüri hastaları hakkında farkındalık oluşması, tıp öğrencilerinin de ileride tedavilerini yapacakları hastaları daha yakından tanımaları amacıyla düzenlenen buluşma verimli geçti.



Türkiye'de bir ilk



Tıp Fakültesi'ndeki derslerde bu hastalıkları öğrencilerine anlattıklarını söyleyen Ege Üniversitesi Çoçuk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ege Çölyakla Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sema Aydoğdu, "Fenilketonüri genetik metabolik bir hastalık, çölyak ise bağırsaklarla ilgili bir hastalık. İkisi de ömür boyu diyet gerektiriyor. Etkinliği yapmaktaki amacımız, bu kişileri hayatın içinde görmek, kitapların ötesine taşımak. Beslendikleri gıdalar nedir, bunların lezzetleri nedir sorularının cevabını öğrencilerimizin birebir görmelerini istedik" dedi.

Çölyaklıların tükettiği glutensiz, fenilketonürili hastaların tükettiği düşük proteinli gıdaların bulunmasının zorluğuna dikkat çeken Prof. Dr. Sema Aydoğdu, Bornova Belediyesi'nin Diyet Kafe ile çölyaklılara ve fenilketonürililere yönelik çok özel bir hizmet verdiğini söyledi. Prof. Dr. Sema Aydoğdu, "Bu hizmet Türkiye'de bir ilk. Ülkemiz için bir model. İzmir'in diğer belediyeleri de bunu sürdürmek istiyorlar. Bornova Belediyesi'ne özel teşekkürlerimizi iletiyoruz böyle bir mekanı, böyle bir buluşma alanını bize sağladıkları için" dedi. Diyet Kafe'de buluşan tıp öğrencileriyle çölyak ve fenilketonürili hastaları ziyaret eden Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Hamamcılar, "Bornova Belediyesi olarak Belediye başkanımız Olgun Atila'nın ortaya koyduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında burayı açtık. Temel amacımız bir farkındalık yaratmak. Mutfağımızı geliştirip daha farklı ürünleri de sunmak istiyoruz. Bornova Belediyesi olarak Diyet Kafe'nin çalıştırılmasında kar amacı da gütmüyoruz" diye konuştu.