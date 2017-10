Doğa Koleji İzmir’de Fen ve Teknoloji Lisesi açıyor

‘İzmir’de 5 kampus, Ege Bölgesi’nde 14 kampusla hizmet veriyoruz ve Ege’de 20 okulu hedefliyoruz’ diyen ve İzmir’de Fen ve Teknoloji Lisesi açarak okul sayısını artıracaklarını belirten Doğa Okulları Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, ‘Doğa Koleji olarak mutlu çocuk öğrenir yetişkin birey öğretir felsefemiz bunun göstergesidir. Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun öğrenciler bilgiyi üretecekler. Araştırmacı yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön verecek fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklar’ dedi



- ‘İzmir’de 5 kampus Ege Bölgesi’nde 14 kampusla hizmet veriyor ve Ege’de 20 okulu hedefliyoruz’ diyen ve İzmir'e de Fen ve Teknoloji Lisesi kuracaklarını söyleyen Doğa Okulları Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, ‘Bu sene Fen ve Teknoloji liseleri açtık. Bu ciddi anlamda farklılık yaratacaktır. Biz de bu nedenle önümüzdeki yıl İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'e de açacağız. Bu liselerde her yaş grubunda üstün potansiyelli çocuklar olacak’ diye konuştu.İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir’e de Fen ve Teknoloji Lisesi kuracaklarını söyleyen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, ‘Fen ve Teknoloji Liselerinde bilim insanı ve üretim yapmaya yönelik öğrenci yetiştirmeyi hedefliyoruz. Doğa Koleji Fen ve Teknoloji Liselerinden mezun öğrenciler bilgiyi üretecekler. Araştırmacı yenilikçi, ülkemizin geleceğine yön verecek fen ve bilim dallarında donanımlı bireyler olarak kariyer hayatlarına bir adım önde başlayacaklar. Öğrencilerin bu ayrıcalıklı lise eğitimi ile dünyanın en saygın üniversitelerinden kabul ve burs imkânına sahip olacaklarını’ önemle vurguladı.Fen ve Teknoloji Liseleri'ni planlarken öğrencilere verdikleri burslara da dikkat ettiklerini söyleyen Lüle, şöyle devam etti: Bu sene 5 milyon lira burs verdik. Önümüzdeki yıl 25 milyon lira burs vermeyi planlıyoruz. Amacımız üstün potansiyelli çocukların tamamına burs vermek istiyoruz. Biz 82 bin kişilik dev bir aileyiz. Okul öncesinde program çeşitliliğine giderek liselerde, ilkokul düzeyinde birçok farklı müfredat uygulaması yapıyoruz. Bu şekilde eğitim ihraç etmeye çalışıyoruz. Bunun yanı sıra üniversite yerleştirmede yüzde 97 başarı oranıyla oldukça iyiyiz. Doğa koleji olarak yabancı dile de çok önem veriyoruz. Biz bu nedenle 5 yaştan itibaren her sınıfta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı özel program öğretiyoruz. Okul öncesi, 1-2-3-4. sınıflarda 16 saat, 5. sınıflarda 20 saat, diğer sınıflarda da 14'er saat öğretim yapıyoruz. Burada önemli olan çocuğa ilgisini çekecek şekilde öğretilmesidir. Bütün çalışmalarımızı bu yönde planlıyoruz.Her şehirde aynı eğitimi uyguladıklarını söyleyen Lüle, ‘Burada çocukların yarış atı olarak değil paylaşarak öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bizim yaşadığımız coğrafyada bu oran dünya genelinin biraz üzerinde. Bu da her yaş grubunda 60 bin çocuğumuzun üstün potansiyelli çocuk olmasıdır. Bu okullarımıza üstün çocukları alarak dünyayla entegre etmek istiyoruz. Eğitimleri ister yerelde ister uluslararası alanda olsun dünyayı teknik olarak yönetenlerin içinde olmasını istiyoruz. Yeni bilgiler üretecek gençler yetiştirmek istiyoruz’ dedi.Yüzde 7 öğrencilerinin uluslararası alandaki üniversitelere en çok öğrenci kurum olduğunu söyleyen Lüle, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu da yeterli değil. Hem ekonomik hem sosyal anlamda daha çok öğrenci göndermeliyiz. Biz ne kadar öğrenci gönderirsek toplum daha barış, huzur ve refah içinde yaşayacaktır. N Ali BudakDoğa Okulları'nın 1 milyar marka değeri ile 1 milyar ciroya ulaştığını söyleyen Lüle, bu marka değerinin öğrencilerin eğitimi yanı sıra güvenlik ve beslenmesine önem vererek oluşturduklarını söyleyerek, ‘Bütün servislerimiz denetlendi. Bir aracımız dahi denetlemeye takılmadı. Çocuk evden okula gidene kadar bizim sorumluluğumuzdadır’ diye konuştu.