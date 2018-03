Doğal taşı mücevhere dönüştürüyor

Doğada milyarlarca yıl içinde oluşan doğal taşı işleyerek mücevhere dönüştüren, dünya çapındaki 40 master ustadan biri olan ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek kişi olan taş işleme ustası Gülay Atıcı Ertan, ‘2000 yılından beri değerli taşların ham hallerini toplamaya başladım. 2002 yılında ise bu doğal ve değerli taşların nasıl mücevhere dönüştüklerini merak ederek, taşların mücevhere dönüşüm serüvenini öğrendim. Doğal taşı, mücevhere dönüştürüyorum. Genellikle özel günleri için bu taşları tercih eden insanların, mutlu günlerinin bir anlamda sembolleşmesi için çalışıyorum’ dedi



- Değerli taş kesim ustası Gülay Atıcı Ertan, doğal taş ı işleyerek ortaya çıkardığı mücevher leri 24. MARBLE – Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı’nda sergiliyor. İzmir'de yaşayan, Türkiye'de çıkartılan değerli taşların kesimini yapan Ertan, doğal taştan yarattığı mücevherleriyle ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Yaptığı mücevherlerle dünya çapında taş kesim ustası olan Ertan, ‘Dünya çapında düzenlenen değerli taş tasarım yarışmalarının Pre-master kategorisinde dünya birinciliğim, master kategoride de dünya üçüncülüğüm var. Sertifikalı 40 master ustadan biriyim. Türkiye’de sertifikalı ve uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek kişiyim’ dedi.2000 yılında değerli taşların ham hallerini toplamaya başladığını ve aslına bu serüvene bir koleksiyoner olarak başladığını belirten Gülay Atıcı Ertan, ‘2002 yılında ise bu doğal ve değerli taşların nasıl mücevhere dönüştüklerini merak ederek, bu konuda küçük araştırmalar yapmaya başladım. Bu süreçte taşların mücevhere dönüşüm serüvenini öğrendim. Daha sonra makine alıp, değerli taşı mücevher taşına dönüştürmeye başladım. 2006’dan beri de ticari yaşamım devam ediyor. Taş kesiyor ve günlük mücevherler yapıyorum. Elmas hariç bütün değerli taşları kesiyorum. Çünkü elmasın tezgahı farklı. Safir, yakut, zümrüt gibi aklınıza gelebilecek tüm mücevher taşların faset kesimini yapıyorum. Daha önce görüştüğüm kuyumcular bu işi yapabileceğimi düşünmediler ve taşları kestikten sonra bu işi yaptığımı ispat etmek anlamında kestiğim taşları götürdüm. İnanamadılar. Satın aldığımı düşündüler. Bir dükkan tutma zorunluluğu hissettim. Masa sandalye ve makinemden ibaret bir dükkanla işe başladım’ diye konuştu.‘Meetpoint faceting’ adı verilen özel bir teknikle değerli taş kesimi yaptığını belirten Ertan, şöyle devam etti: Nokta birleşimi esasını göz önünde bulunduruyoruz. Mücevher taşçılığında en kabul görmüş teknik budur. Bir desen yaratırsınız taş keserken, her bir taşın da ışığı yansıtma derecesi farklıdır. Taşınızı deseninizi ona göre tasarlarsınız. Bu nokta birleşimi esasında her taş kesiminde bir desen yaratırsınız. Her taşın ışığı yansıtma derecesi farklı olduğundan dolayı taşınızdaki deseni de ona göre tasarlarsınız. Bu teknikte de en önemli olan bu. Taşa işleyeceğiniz desen sayesinde taşın kendini göstermesini sağlıyorsunuz. Aldığı ışıkla birlikte de taş kendini gösteriyor.Taş işlemeciliğinde uluslararası alanda pek çok ödül kazandığını dile getiren Ertan, ‘Amerikan Taş Kesimciler Birliği’nin her sene düzenlediği değerli taş tasarım yarışmaları var. Dünyadan birliğe üye bütün taş kesimcileri bu yarışmalara katılıyor. Bu yarışmaya 3 kez katıldım. Pre-master kategorisinde dünya birinciliğim, master kategoride de dünya üçüncülüğüm var. Sertifikalı 40 master ustadan biriyim. Türkiye’de sertifikalı ve uluslararası alanda temsil eden ilk ve tek kişiyim. Bu sertifika aslında işi standartlarında ve doğru yaptığınızı gösteriyor. Bir anlamda bu alanın oscarı olarak düşünün’ ifadelerini kullandı.Doğal taş ile olan bağını anlatırken, aslında binlerce yılda oluşmuş bir materyalle uğraştığını, eline geldiğinde taşın hikayesine farklı bir boyut kazandırdığını söyleyen Ertan, konuşmasını şöyle sürdürdü: Kullanıma sunarken aslında taşın geçmişini de düşünüyorum. Doğal taş aslında milyarlarca yılda oluşan bir materyaldir. Onun bir yaşam serüveni var. Sizin elinize gelene kadar çok uzun bir zaman yaşamış. Siz ise bu taşın kesimcisi olarak farklı bir boyut kazanmasını sağlıyorsunuz. Ve o taşı kullanıma sunarken de o geçmişi düşünerek hareket ediyorsunuz. Bu taşı keserken işte onunla ortak bir payda da bulunuyorum. Aslında taşın mücevhere dönüşmesi serüvenine birilikte başlıyoruz. Biraz o feragat ediyor, biraz ben yumuşuyorum derken ortak bir payda da buluşuyoruz. Sonrasında ise tüketiciye ulaşıyor. Bu ulaşımla birlikte ise biz birbirimizden ayrılıyoruz. Ama her ne kadar ayrılık olsa da o varlığını farklı bir şekilde devam ettiriyor. Genellikle insanlar da özel günleri için ürünümü tercih ediyor. Ben mutlu günlerin bir anlamda sembolleşmesi için çalışıyorum. Mesleğimin en önemli taraflarından biri de bu.Değerli taş işlemeciliği ve kesimi hakkında zaman zaman atölyesinde eğitim verdiğini söyleyen Ertan, ‘Zaman zaman seminerler veriyorum. Taş kesiminin ülkede yaygınlaşmasını ve sektöre dönüşmesini çok istiyorum. Aslında en büyük hayallerimden biri. Bunun için de çokça girişimim oldu fakat henüz devletin desteği olamadı. Bana göre bunun ülkede bir sektöre dönüşmesi ivedi olarak gerekli. Ama bu noktada devletin de desteği gerekiyor. Gerekli görüşmelerde de bulunuyorum ama henüz olumlu bir geri dönüş alamadım’ dedi.