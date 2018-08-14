Doğal Yaşam ailesine Belçika'dan yeni hayvanlar katılıyor

İzmir Doğal Yaşam Parkı Ailesi, Belçika’dan getirilecek marmoset maymunu, Napolyon tavuskuşu, kapibara, aslan ve Yeni Gine su kaplumbağasıyla daha da büyüyecek, daha da renklenecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin cazibe merkezlerinden Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliğini yurt dışından getirilen yeni hayvanlarla artırıyor. Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’na, hayvanat bahçeleri arasında gerçekleştirilen değişim programı çevresinde bu kez Belçika’dan 2 marmoset maymunu, Napolyon tavuskuşu, aslan, 4 kapibara ve 5 Yeni Gine su kaplumbağası getirilecek. Ziyaretçilerin ilgi odağı olması beklenen bu renkli hayvanlar, Eylül ayı nda yeni yuvalarında olacak.

Hem hareketli hem sevimli

Belçika Antwerp Hayvanat Bahçesi’nde doğan marmosetlerin biri 8 diğeri ise 7 yaşında. Hareketli ve sosyal hayvanlardan olan marmosetler, 2 ila 15 bireyden oluşan gruplar halinde yaşıyor. Çoğunlukla meyve, nektar ve böcek ile beslenen bu maymun türü, nadir olarak küçük omurgalı veya kuş yumurtaları da yiyor. Marmosetler ortalama 130-150 gün kadar süren bir gebelikten sonra çoğunlukla ikiz yavruluyor. Diğer bir özellikleri de annenin doğurduğu yavruyu büyütme işini tamamen erkeklerin üstleniyor olması. Bu seviml i hayvanlar, ortalama 12 ila 15 yıl arasında yaşıyor.

Dünyanın en büyük kemirgeni

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri arasında, Orta ve Güney Amerika'da yaşayan "dünyanın en büyük kemirgeni" unvanına sahip kapibaralar da olacak. Boyları genellikle bir buçuk metreye kadar uzayan ve kiloları 70 kilogramı bulan bu ilginç hayvanlar, hızlı koşma yeteneklerinin yanı sıra suda mükemmel bir yüzme performansı sergileyebiliyor. Belç ika Mechelen Planckendael Hayvan Parkı’ndan İzmir Doğal Yaşam Parkı'na 1 erkek ve 3 dişi kapibaranın getirilmesi bekleniyor. 1 yaşında olan bu kapibaraların ortalama 10 yıllık ömürleri bulunuyor.