Doğal Yaşam bayramda rekor kırdı

İzmir Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı’nda ziyaretçi rekoru kırdı. Park, bayram tatili boyunca yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladı. Gelenlerin önemli bir kısmının şehir dışından olması dikkat çekti

Doğal Yaşam bayramda rekor kırdı
28 Ağustos 2018 Salı 11:05

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Sasalı’da kurduğu, Avrupa’nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında gösterilen Doğal Yaşam Parkı, bayram tatilinde 130 türde hayvanı yakından görmek ve güzel bir gün geçirmek isteyenlerin ilk adreslerinden oldu. Dört günlük bayramı fırsat bilen vatandaşlar adeta Doğal Yaşam Parkı’na akın etti. Gelenlerin önemli bir kısmının şehir dışından olması dikkat çekti.

10 yıl önce kapılarını açan İzmir Doğal Yaşam Parkı, 9 günlük bayram tatili süresi boyunca 47 bin 531 ziyaretçiyi ağırladı. Park, Kurban Bayramı’nın 3. günü 10 bin 554 ziyaretçiyle tatil süresi boyunca ziyaret rekoru kırdı. Bir önceki rekor, 45 bin 345 girişle 2015 Kurban Bayramı sırasında kırılmıştı.

Etiketler; #izmir #doğal yaşam parkı #bayram
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