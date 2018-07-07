Doğal Yaşam'da hayvanlara yaz mönüsü

Hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği İzmir'deki Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanlar, "yaz menüsü" ile serinliyor

Sasalı'da bulunan İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki 126 türden bin 500'ün üzerindeki hayvan için serinletici menüler hazırlanıyor.

Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanlara, beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan yiyecekler, buzdolabında serinletilerek veriliyor.

Lemurlara özel ilgi

Parkın en renkli hayvanlarından lemurlara özel ilgi gösteriliyor. Bakıcıların elleriyle beslediği lemurlar, serinletilmiş muz, marul, kavun ve salatalıkları büyük bir iştahla yiyor.

Zürafa, kurt ve ceylanlar gölgenin keyfini çıkarırken ayılar ile filler sıcak havada havuz keyfi yapıyor. Fillerin duş keyfi de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Yaz menüsü

İzmir Doğal Yaşam Parkı ziraat mühendisi Eylem Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, parkın hayvanlar düşünülerek tasarlandığını söyledi.

Hayvanların sıcak günlerde saklanabilmeleri amacıyla mağara ve havuzlar bulunduğunu aktaran Arslan, parkın sakinlerinin doğal ortamlarındaymış gibi hissetmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

Yaz aylarında hayvanların da insanlar gibi diyete girdiğini söyleyen Arslan, "Meyve yiyen hayvanlarda meyve miktarını artırdık. Yağlı olan yiyecekleri azalttık. Geviş getiren hayvanlarda da yemin miktarını azalttık. Ota daha çok ağırlık verdik. Daha çok serin meyveler sebzeler vermeye çalışıyoruz. Biraz daha hava ısındıktan sonra buzlu kalıplar da vereceğiz." diye konuştu.

Arslan, özellikle çocukların parka özel ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.