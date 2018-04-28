Doğal Yaşam'ın yeni yavruları

İzmir Doğal Yaşam Parkı ailesi, bahar ayında dünyaya gelen yavrularla birlikte biraz daha büyüdü. Midilli, lemur ve mara türlerinin yeni üyeleri, sevimli tavırlarıyla Park ziyaretçilerinin ilgi odağı haline geldi

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumları Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın 130 türde 1500’ü aşkın hayvandan oluşan renkli ailesi, peşpeşe gelen doğumlarla birlikte her geçen yıl biraz daha büyüyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen sevimli mara ve lemurlar ile Midilli atı, parka gelen ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

Ele avuca sığmayan hareketliliğiyle tüm bebekler gibi kendini çok sevdiren minik Midilli atı, tavşana benzeyen uzun kulak ve bacaklarıyla fark edilen 8 üyeli mara ailesinin 2 güzel yavrusu ve yeni doğan minik lemurların barınakları, özellikle çocukların akınına uğruyor.

Film gibi..

Güzel havayı fırsat bilip Doğal Yaşam Parkı’na ziyarete gelen 6 yaşındaki Nil Abalıoğlu ve 2.5 yaşındaki İlda Zamahay, lemurları elleriyle besleme fırsatı buldu. Hayatında ilk kez lemur gördüğünü söyleyen Nil, ‘Kendimi Madagaskar filminde gibi hissediyorum. Lemurları beslemek inanılmaz heyecanlı; sürekli etrafımı sarıyorlar” dedi. 2.5 yaşındaki İlda ise lemurlara hem şarkı söyledi hem de onlarla sohbet edip annesinin kucağından inmeyen yavru lemurları beslemeye çalıştı.