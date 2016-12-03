Doğal Yaşam Parkı, 1 milyon rekorunu kırdı

İzmir'in Doğal Yaşam Parkı, daha bir yıl tamamlanmadan 1 milyon ziyaretçi sınırını aşarak tarihi rekorunu kırdı

İzmir'in en sevilen yerlerinden biri olan Doğal Yaşam Parkı tarihi rekorunu kırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Avrupa'nın da en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında yer alan Doğal Yaşam Parkı rekor kırdı. Açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğrayan park, 2016'nın ilk 11 ayında 1 milyon ziyaretçi sayısını aştı ve tarihi rekorunu kırdı.



Gerek İzmirliler gerekse şehir dışından gelenler, ancak belgesellerde görebildikleri hayvanları görebilmek için Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ediyor. Hayvanları kafesin arkasına tıkmak yerine doğal bir ortamda yaşam hakkı veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu özelliği parkı Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri içine sokmayı başardı.



Parkı ziyaret eden kişilerin sayısı ise 2015 yılı nüfus verilerine göre 61 kentin nüfusunu geçti.



Geçen sene 981 bin 583 kişinin ziyaret ettiği parkı bu sene ise daha 1 yıl dolmadan 1 milyon 6 bin 238 kişi ziyaret etti.







