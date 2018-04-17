Doğal Yaşam Parkı'ndaki fillerin bakıcısı: İzne çıktığımda özlüyorum

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda görev yapan bakıcılar, çocuk gibi sevdikleri vahşi hayvanların bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor, onlarla kurdukları duygusal bağla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor

130 türde bin 500'ü aşkın hayvanın bulunduğu Sasalı'daki parkta fil, aslan, kaplan gibi hayvanlarla günlerini geçiren bakıcılar, onların fizyolojik ve psikolojik bütün ihtiyaçlarıyla ilgileniyor.



Küçük yaşlardan itibaren büyüttükleri hayvanların en ufak hareketinden nasıl davranacaklarını anlayan bakıcılar ile vahşi hayvanlar arasındaki bağ ise görenleri şaşırtıyor.



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