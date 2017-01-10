Doğal Yaşam sakinlerinin kar şaşkınlığı

İzmir’de uzun yıllardan sonra ilk kez görülen etkili kar yağışına en çok Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvanlar şaşırdı

Doğal Yaşam sakinlerinin kar şaşkınlığı
Doğal Yaşam sakinlerinin kar şaşkınlığı
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İzmir'de etkili olan kar sadece insanları değil hayvanları da şaşırttı. Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri kar yağışı karşısında şaşırdı.


Büyükşehir Belediyesi’nin Sasalı’da kurduğu ve geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi çeken parkın “sıcak iklime alışkın” üyeleri, lapa lapa yağan karın altında uzun süre ne yapacağını şaşırdı.




Kimisi temkinli adımlarla çevreyi kolaçan ederken, kimileri de tıpkı Lemur ailesi gibi toplu halde durmayı tercih etti.



Karda yürümenin keyfine varanlar dışarıda kaldı; üşüyenler hemen barınaklarına koştu. İzmir Doğal Yaşam Parkı Ailesi, İzmir için hiç de “doğal olmayan” bir güne uyandı.

Etiketler; #doğal yaşam parkı #kar #izmir kar
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