Doğal Yaşam ve AASSM 10 yaşında

2008'de hizmete açılan İzmir Doğal Yaşam Parkı ile Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, alanlarında Türkiye'nin en iddialı mekânları haline geldi. Park ve AASSM'nin 10. yaş günü, pastaların kesildiği mini törenlerle kutlandı.

Burcu Şahin - Avrupa'nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, 10. hizmet yılını geride bıraktı. Park ve AASSM'nin çalışanları, 10. yılı pasta keserek kutladı. İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki mini törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, AASSM'deki törene ise Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan da katıldı.

Her zaman örnek

Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanların hem bakımı hem de yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için çok büyük emek verdiklerini söyleyen Gökçe, "Buradaki her hayvana sanki birer bebekmiş gibi bakılıyor. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı, diğer yaşam parklarına da, hayvanat bahçelerine de her zaman örnek gösteriliyor" dedi. Bir işin başlaması kadar sürekliliğinin sağlanmasının da önemli bir meziyet olduğunu hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, "Ülkemizin belki de en zayıf olduğu noktalardan bir tanesi, bakım ve sürekliliktir. Biz elimizdekine sahip çıkmaya ve bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Bu yer bizim için çok kıymetli. Burası açıldığı günden daha görkemli daha çekici ve daha ihtişamlı, örnek hale geldiyse, bunu hem çalışanlarımızın hem de kentlinin sahip çıkmasıyla başardık" şeklinde konuştu.

Sanatın zirvesindeyiz

Tıpkı Doğal Yaşam Parkı gibi 10 yıl önce Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından hizmete açılan Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde de mini bir 10 yıl kutlaması yapıldı. AASSM çalışanlarıyla birlikte pasta kesen İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, kültür ve sanatta çok iddialı bir politika yürüttüklerini hatırlatarak, "Gecesi gündüzü olmayan sanatta halkımıza en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.