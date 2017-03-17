Doğalgaz Kasım'da Selçuk'a ulaşıyor

Selçuk'a doğal gaz gelmesinin önü açıldı. İzmir Gaz Genel Müdürü Burçin Yandımata, DSİ Bölge Müdürü Hayati Çelenk ve Karayolları Bölge Müdürü Abdülkadir Uyaroğlu, Selçuk Belediye Başkanı Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, yaptıkları toplantıda çalışmaların 1 Mayıs itibariyle başlayarak Kasım ayı içerisinde Selçuk'un doğal gaza kavuşmasını kararlaştırdı.

Selçuk'un doğal gaz özleminin biteceğini bildiren Başkan Bakıcı, 'Doğal gaz ile ilgili kararın alındığı, startın verileceği bir teknik toplantı yaptık. Bunun neticesinde de İzmir Gaz Müdürümüzün de ifade ettiği gibi Mayıs ayının başında çalışmalar başlayacak. Kasım ayının başında da gaz verilecek' dedi.



2017 yatırım programına aldık



İzmir Gaz Genel Müdürü Burçin Yandımata, İzmir Gaz'ın 2017 yatırım programında Selçuk'a doğal gaz getirilmesine karar verildiğini belirtti. Yandımata, Selçuk'a doğal gaz gelmesiyle ilgili, 'Yaklaşık 23 km'lik Torbalı'dan buraya doğal gaz gelecek. Şehir içerisine öncelikle 2, toplamda 4 bölge regülatörü konulacak. İçeride de 10 - 12 km servis hatlarını kapsayan bir çalışma yapılacak. Mayıs ayında başladığımız takdirde Kasım ayı içerisinde Selçuk'a doğal gaz arzını sağlayacağız' dedi.