Doğancılar'a renk verdiler

Buca Belediyesi, Bornova Ziraat Odası ve Doğancılar Köy Muhtarlığı ortaklığında Buca'nın Doğancılar Köyü'nde 'Lavanta Kokulu Köy Projesi' için İzmir Gönüllü Takımı'ndan 13 gönüllü köye giderek köyün duvarlarını boyadı. Lavanta, buğday, lale resimlerinin çizildiği köy duvarlarında renkli görüntüler ortaya çıktı

Süleyman Gülen-İzmir Gönülü Takımı'ndan Buca'nın Doğancılar Köyü'ne giden 13 gönüllü genç güne köy sakinleri ile kahvaltı ederek başladı. Kahvaltıdan sonra kolları sıvayan gönllüler köyün duvarlarını boyadı. Köy sakinlerinin de gönüllülere eşlik ettiği etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

Buca Doğancılar Köyü duvar boyama etkinliğine katılan İzmir Gönüllü Takımı üyesi Yıldıran Likos, yaratıcı işler ortaya çıkardıklarını söyledi. Likos "Bizimle iyi ilgilendiler. Onların yanında çok rahat hissettik. Kendimize zaman ayırma imkanımız oldu. Kendi adımıza yaratıcı işlerle uğraştık ve daha çok odaklanabildik" dedi.

Köyülerle birlikte güzel bir dayanışma yaptıklarını belirten diğer bir gönüllü Mustafa Tunçel "Köyülerle boyama yaparken güzel bir dayanışma yaptık. Birlikte çocuklar gibi eğlendik. Çok güzel resimler ortaya çıktı" diye konuştu.

Buca Belediyesi lavanta üretimine katkı vermek için Buca Doğancılar Köyü'ne 1000 adet lavanta fidanı dağıtmıştı. Her sene yapılması planlanan lavanta projesinin hedefi elde edilecek ürünlerden lavanta yağı, lavanta sabunu gibi ürünler üretilmesi ve lavanta şenlikleri ile kırsal kesimin kalkınması hedefleniyor.