Doğanlar Kültür Merkezi'nde sona gelindi

Bornova Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında temelini attığı Doğanlar Kültür Merkezi'nin yapımı hızla ilerliyor. Kaba inşaatı biten ve detaylarına geçilen Merkez'in bu yaz hizmete açılması planlanıyor

Bornova Belediyesi'nin Doğanlar Mahallesi 1517 sokakta yapımını sürdürdüğü Kültür Merkezi'nin inşaat çalışmaları hızla devam ederken, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bölgede başta Bornova Stadı olmak üzere pek çok yatırım yaptıklarını söyledi. Son dört yılda bölgede tarihi boyunca yapılan yol kadar yolun kullanıma açıldığına dikkat çeken Başkan Atila, 'Yapılan yatırımlar bölgenin çehresini değiştirdi, daha değerli hale getirdi. Bornova Stadı sayesinde Doğanlar'ın adını tüm Türkiye duydu. Kültür Merkezi projesi de mahallelinin istekleri doğrultusunda hayata geçirildi. Merkez, bölge halkının pek çok ihtiyacını tek çatı altında karşılayacak' dedi.

Çok amaçlı bir bir merkez olacak

Doğanlar Kültür Merkezi, bodrum, zemin ve birinci katlardan oluşacak. Bodrum kat otopark olarak kullanılacak. 1258 metrekarelik alanda çağdaş mimarisiyle dikkat çekecek Merkez'de 250 kişilik düğün salonu, Kadın Danışma Merkezi ve bu merkeze ait atölyelerin yanısıra Dost Market'in Doğanlar Şubesi yer alacak.

Bornova Belediyesi, 2017 yılı Temmuz ayında Atatürk Mahallesi Dr. Sırrı Aydoğan Kültür Merkezi, aynı yıl Ağustos Ayı'nda ise Pınarbaşı Kültür Merkezi'nin yapımını tamamlayarak hizmete açmıştı.