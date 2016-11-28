Doğaseverler, Yamanlar yürüyüşündeydi

Karşıyaka Belediyesi, düzenlediği doğa yürüyüşü ile Karşıyakalıları şehrin stresinden uzakta keyifli bir yolculuğa çıkardı. Yamanlar Dağı’nda, çam ormanları arasında yapılan yürüyüşe her yaştan 200'e yakın doğasever büyük ilgi gösterdi

Kent yaşamına hareket katmak ve fiziksel aktiviteleri teşvik etmek isteyen Karşıyaka Belediyesi, Zirve Dağcılık Kulübü işbirliğinde, Karşıyakalıları doğa yürüyüşünde buluşturdu. Karşıyaka’ya 5 dakika mesafede bulunan Yamanlar Mesire Alanı’ndan başlayan etkinlik, uzman rehber eşliğinde 6 kilometrelik güzergahta, 3 farklı grup ile gerçekleşti. Yaklaşık iki saat süren yürüyüşe 200 doğasever katıldı.



KUMANYA DAĞITILDI



Ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlik için hizmet binası önünden araç kaldıran Karşıyaka Belediyesi, katılımcılara kumanya da dağıttı. Yamanlar Mesire Alanı’nda da belediyenin ikram aracıyla içecek servisi yapıldı. Karşıyakalılar, çam ağaçlarıyla kaplı parkurda doğanın eşsiz güzellikleri arasında spor yapma imkanı buldu.



BELEDİYEYE TEŞEKKÜR



Etkinlik için Karşıyaka Belediyesi’ne teşekkür eden katılımcılar, “Tertemiz havada, çam ağaçları arasında hem spor yaptık hem de tabiatın güzelliklerini keşfetme fırsatı bulduk. Yoğun kent yaşamına böyle keyifli bir mola vermemizi sağlayan belediyemize ve Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'a teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetlerini ifade etti.

