Doğayı Evinize Getirin

Ülkemizde yapılan konut projeleri artık daha donanımlı ve gelişmiştir.

Konut projeleri sadece ev olarak değil aynı zamanda alış veriş merkezi, spor salonu, kafeler, restoranlar, oyun alanları da içinde olacak şekilde tasarlanır. Firma ihtiyacınız olan her şeyi projeye dahil ederek hizmet verir. Narlıdere doğası ve kendine has büyüsü ile yaşanmaya değer bir yer olarak yer alıyor. ST yapı hem doğa hem de deniz ile iç içe yaşamak isteyenlere cazip imkanlar sunan bir firmadır. Arka tarafı orman ön tarafı deniz olan yapılarda doğanın ve denizin dinlendirici etkisini yaşamanız mümkündür. Koru evleri her açıdan tam donanımlı evlerdir.

Daire Özellikleri

Projede her bütçeye ve her zevke uygun daire bulunmaktadır. Konutlar 2+1 ve 1+1 olarak planlanmıştır. Firma toplamda 143 dairelik alanı 4248 metre kare alan üzerine inşa edecektir. 1+1 olan daireler bahçeli ve loft daire olarak planlanmıştır. Proje doğanın ortasına inşa edilen bir proje olduğu için evlerin ön kısımlarının kapanması söz konusu değildir. 3 farklı blok şeklinde yapılmıştır. Mimarisi özel olarak tasarlanmış olup görseli ve yapı malzemesi muhteşemdir.