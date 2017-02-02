Doğum gününde 'üzgünüm' diye not bırakıp, intihar etti

İzmir'in Konak İlçesi'nde kuyumcu olan 53 yaşındaki İbrahim Gökçe, evinde başından tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Yapılan incelemede, 13 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası Göçke'nin tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği belirlendi. Doğum gününde yaşamına son veren Gökçe'nin intihar notunda 'Üzgünüm' diye yazdığı ve bir süredir maddi sıkıntı içinde olduğu belirtildi

Olay, Eşrefpaşa Semti 545/4 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda uzun yıllar kuyumculuk yapan İbrahim Gökçe'nin bugün saat 15.00'e kadar işe gitmemesi ve cep telefonuna cevap vermemesi üzerine, işyeri çalışanı polisi aradı. Gökçe'nin yaklaşık 3 aydır yalnız yaşadığı daireye gelen polis, savcıdan alınan iznin ardından çilingir yardımıyla içeri girdi. Polis, evin salonunda İbrahim Gökçe'nin başından tabancayla vurulmuş cansız bedenini buldu. Evdeki incelemede, herhangi bir dağınıklık olmadığı ve tabancanın da Gökçe'nin cesedinin yanında durduğu görüldü.



BİR SÜREDİR MADDİ SIKINTIDAYMIŞ



Gökçe Kuyumculuk adlı işyerinin sahibi olan İbrahim Gökçe'nin en son dün akşam saatlerinde bir arkadaşıyla cep telefonundan görüştüğü ve bir süredir de Ukrayna vatandaşı kız arkadaşıyla aynı evi paylaştığı, onun da kısa süre önce bir arkadaşını ziyaret etmek için Antalya'ya gittiği kaydedildi. Bir süredir maddi sıkıntı içinde olduğu, bu nedenle de bunalıma girdiği belirtilen Gökçe'nin doğum gününde yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Gökçe'nin cesedinin yanında bulunan intihar notunda ise 'Üzgünüm' diye yazdığı belirtildi. Olay yerindeki incelemenin ardından, Gökçe'nin cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: