Doğum yaptıktan 27 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesindeki baharat firmasında çalışan Ozan Sırma (28), 11 Ağustos'ta Torbalı Devlet Hastanesi'nde sezaryenle kız bebek dünyaya getirdikten sonra taburcu edilen eşi Ayfer Sırma'nın (25) enfeksiyon kapması nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesinde ihmal olduğu öne sürüp, sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nce ise genç kadının ölümüyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Torbalı'da yaşayan, Ozan Sırma ile 1 yıllık evli Ayfer Sırma, ilk çocuklarına hamile kaldı. Genç kadın, 11 Ağustos günü sancılarının başlaması üzerine eşi tarafından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 38 haftalık hamile Sırma, sezaryenle 2 kilo 400 gram ağırlığında kız bebek dünyaya getirdi. Sırma çifti, bebeklerine Okyanus ismini verdi. Ayfer Sırma, ertesi gün hastaneden taburcu edildi. Eve geçtikten 2 gün sonra karnında sancı hisseden ve yüksek ateş şikayeti olan genç kadın, tekrar Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan müdahale sonucu Sırma'nın vücudunda doğumdan sonra enfeksiyon oluştuğu tespit edildi.

'KIZIM ANNESİZ KALDI'

Yaşadıkları süreci anlatan Ozan Sırma, eşinin vücudundaki enfeksiyon nedeniyle ameliyat bölgesinde oluşan iltihabın alınmasını istediklerini; ancak doktorların buna gerek olmadığını, ilaç tedavisiyle geçebileceğini söylediğini öne sürdü. Sırma, "Eşim, bunun üzerine tedavisi için servise alınıp, yatırıldı; ancak iltihabın vücuda iyice yayılması üzerine 1 hafta sonra eşimi İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada yapılan tetkikler sonucunda iltihabın bağırsaklarına kadar ilerlediği ortaya çıktı. Eşim 7 saat süren ameliyata alındı. Ameliyattan sonra kalbi durdu. 25 dakikalık müdahale ile tekrar hayata döndürülüp, yoğun bakıma alındı. 7 Eylül'de de yoğun bakımda yaşamını yitirdi. Eşim doya doya kızını koklayamadan, yaşamını yitirdi. Kızım, annesiz kaldı. Acımız büyük" diye konuştu.

Eşinin doğum yaptıktan 27 gün sonra ölmesinde Torbalı Devlet Hastanesi'ndeki görevlilerin ihmali olduğunu savunan Ozan Sırma, avukatı aracılığıyla Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunup, hukuk mücadelesi başlattı.

Öte yandan İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur da Ayfer Sırma'nın ölümüyle ilgili idari soruşturma başlattıklarını belirtti.