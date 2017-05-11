Doktor ve hemşirelerden bahar konseri

İZMİR Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan doktor ve hemşirelerden oluşan Tepecik Akustik Müzik Topluluğu, bahar konseri ile keyifli anlar yaşattı

Hastanenin salonunda düzenlenen ve Türk Sanat Müziği'nden çeşitli eserler seslendirilen konserde dinleyiciler keyifli dakikalar geçirdi. Tepecik Akustik Müzik Topluluğu'nda tamburda KBB Uzmanı Doç. Dr. M.Sinan Başoğlu, kanunda Alerji Uzmanı Dr. Zeynep Peker Koç, udda Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Karaman, gitarda Dermatoloji Uzmanı Dr.Sedat Tunçok, ikinci gitarda Dermatoloji Uzmanı Dr. Seyit Maki, basgitarda Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Tahsin Temel, kanun- bendirde Hakan Dokurlar yer aldı. Patoloji Uzmanı Dr. Zekiye Aydoğdu, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Melih Büyükşirin, Üroloji Uzmanı Dr. Deniz Arslan, Diş Hekimi Zekai Öcal, hemşireler Figen Yiğit, Ruhsar Demiral ve Elif Kayman ise solist olarak yer aldı. Solo ve koro olarak söylenen şarkılara dinleyiciler de eşlik etti. Enstrümantal müziklere de yer veren orkestra, salondakilere müzik ziyafeti yaşatarak bol alkış topladı.





Tepecik Akustik Müzik Topluluğu adına açıklama yapan Doç. Dr. M.Sinan Başoğlu, gördükleri yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ifade ederek, "Kendi müzik zevkimiz ve enstrümanlarımızla birlikte mesai dışında kalan zamanlarımızı değerlendirerek oluşturduğumuz ve büyük bir hevesle çalışmalarını yürüttüğümüz müzik topluluğumuzun bahar konserinde meslektaşlarımız, hastalarımız, dostlarımız ve tüm hastane çalışanlarımızla bir araya gelerek ve onlara keyifli anlar yaşatmak her zamanki gibi çok güzeldi. Bu tür konserler aracılığıyla dinleyici ile bir araya gelmek bizim için çok mutluluk verici ve aldığımız olumlu tepkiler bizleri onurlandırıyor. Tepecik Akustik Müzik Topluluğu olarak yolumuza devam edeceğiz ve yine zaman zaman dinleyicilerle bir araya gelip onları müzikle buluşturacağız" dedi.





Hastane Yöneticisi ve Eğitim Görevlisi Uzman Dr. Enver Yalnız, konseri keyifle dinlediğini, Tepecik Akustik Müzik Topluluğu'nun ses - akustik uyumunu ve genel sahne performansını çok beğendiğini ifade ederek, "Bizlere bugün bir müzik ziyafeti sunarak baharın yenileyici coşkusunu melodilerle kulaklarımızdan ruhumuza yayan değerli çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.





Bahar Konseri, Hastane Yöneticisi Uzman Dr. Enver Yalnız'ın Tepecik Akustik Müzik Topluluğu'na çiçek takdimi ile son buldu.

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