Doktoru tehdit eden hasta yakını pankartla özür diledi

İZMİR'de merdivenlerden düşen eşini getirdiği Göğüs Hastanesi Acil Servisi'nde çalışan Uzm. Dr. Mehmet Ünal'ı tehdit ederek sözel şiddette bulunan hasta yakını Necmi Karaağaç'a ibretlik bir ceza verildi. Karaağaç, 'Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır' pankartıyla hastaneye gelerek Dr. Ünal'dan özür diledi

Olay, 13 Ocak 2016 tarihinde gece 00.30 civarlarında gerçekleşti. Eşini ambulansla Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne getiren oto tamircisi 43 yaşındaki Necmi Karaağaç ile yaşadığı tartışmanın detaylarını anlatan Uzm. Dr. Mehmet Ünal, "O gece hasta bize geldiğinde hemen müdahale etmeye başladık ancak hastaya ait kimlik yoktu. Ben de yakını olan Necmi Bey'e mutlaka kimlik olması gerektiğini belirterek, kimliğin bize verilmesini söyledim. Bunun üzerine tartışma yaşandı ve ben de kendi güvenliğimizi sağlamak için durumu hastanenin 'beyaz kod' birimine bildirdim. Daha sonra süreç kamu davasına dönüştü ve arabulucu devreye girdi. Ben de ceza olarak Necmi Bey'in sağlık çalışanlarına yönelik şiddete dikkat çekecek ve buna karşı olduğunu gösterecek bir pankart hazırlayıp hastanemize asmasını istedim. Bugün de pankartıyla geldi, konuştuk ve aramızda bir sıkıntı kalmadı. Hazırlanan pankart aracılığıyla topluma anlamlı ve farkındalık yaratacak bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum^" dedi.



"ŞİDDETE BEN DE KARŞIYIM, PİŞMANIM"



Yaşanan tartışmadan dolayı pişmanlık duyduğunu ve sağlık çalışanlarına yapılan şiddetin karşısında olduğunu ifade eden Necmi Karaağaç, olaydan 8 ay sonra elinde pankartıyla hastaneye geldi. Karaağaç "Sağlık çalışanlarına şiddeti elbette doğru bulmuyorum. Benim de kötü bir niyetim yoktu. Aramızda sözlü bir münakaşa olmuştu. Doktor Bey'le görüştük, hakkımızı helal ettik. O gece yaşanılanlardan dolayı doktor beye pişman olduğumu söyledim. O da sağ olsun beni dinledi ve el sıkışarak anlaştık. Olayın mahkemeye gitmeden bu şekilde tatlıya bağlanması beni çok sevindirdi. Pankart hazırlamamı istemişti. Ben de 'Sağlık Çalışanlarına Şiddete Hayır' yazılı pankartı yaptırdım ve özür diledim" dedi.

Kaynak: