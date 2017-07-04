Dokuz Eylül Rektörlüğü'nün kapısına siyah çelenk!

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün, Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildirisine imza atan 12 akademisyeni geçen hafta açığa alması TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından protesto edildi. TMMOB temsilcileri üniversite kapısına üzerinde "Akademi biat etmez" yazılı siyah çelenk bıraktı

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'nün geçen hafta bildirisine imza atan 12 akademisyeni açığa almasına tepki gösterdi. Alsancak'taki rektörlük binası önünde toplanın TMMOB üyeleri üzerinde 'Akademi biat etmez' yazılı siyah çelenkle rektörlük binası kapısına yürüdü. Burada TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekteri Melih Yalçın yaptığı konuşmada, şöyle dedi:



"Meslek alanlarımızın temeli bilim ve tekniğe dayalı olan meslek odaları temsilcileri olarak, bizler için bugün İzmir'in köklü bir üniversitesinin kapısına siyah çelenk bırakmak hiç de kolay bir şey değil. Üyelerimizin birçoğu bu çatı altında yetişti, bir bölümü de hâlihazırda bu çatı altında bilim üretmeye, mühendis, mimar ve şehir plancısı yetiştirmeye devam ediyor. Ancak şehir plancısı, aynı zamanda kurulumuz Kadın Çalışma Grubu Sekreteri Dilek Karabulut'un da aralanda bulunduğu 14 akademisyen arkadaşımız, rektörlüğün almış olduğu bir kararla açığa alınmıştır."



Yalçın, açığa alınmalarının gerekçesinin "1 yıl önce başlayan soruşturmanın selameti olarak" açıklanmasının inandırıcı olmadığını söyledi.



Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Arkadaşlarımız, 2016 yılı Ocak ayında 1128 akademisyenle birlikte 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriye imza attıkları için açığa alındı. Onlar, attıkları bu imzayla tüm dünya kamuoyunda 'Barış Akademisyenleri' adıyla tarihe geçtikleri için açığa alındı. Bildiriyi imzaladıkları günden beri bizzat saray tarafından sürdürülen 'Cadı avının' yeni bir operasyonu olarak açığa alındılar. Barış Akademisyenleri KHK'larla ihraçların da ana hedefi oldu. Bugüne kadar yüzlerce bilim insanı KHK'larla kamudan uzaklaştırıldı. Ancak bugünlerde görüyoruz ki, yeni KHK'lar yerine Rektörlük kararlarıyla arkadaşlarımız işlerinden ediliyor, akademiden uzaklaştırılıyor."



"DİZ ÇÖKTÜRECEĞİNİZE İNANIYORSANIZ ALDANIYORSUNUZ"

Bir insanın düşüncesini ifade etmesi nedeniyle, üstelik barışı ve gerçeği savunması nedeniyle Anayasal hakkı olan çalışma hakkından mahrum bırakılmasının, işsizlikle, açlıkla terbiye edilmeye çalışılması zulüm ve insanlık suçu olduğunu öne süren Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz, arkadaşlarımızı işlerinden, aşlarından eden bu politikayı, bu kararları, kanun hükmünde kararnameleri kabul etmiyoruz. Bu yolla Barış Akademisyenleri'ni biat ettireceğinize, diz çöktüreceğinize inanıyorsanız aldanıyorsunuz. Çünkü akademi asla biat etmez. Bir an önce tüm emek ve demokrasi güçleri olarak bu gidişe 'dur' dememiz gerekiyor. 'Dur' demeliyiz ki; açığa alan arkadaşlarımız geri dönsünler. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak DEÜ Rektörlüğünün akademisyen arkadaşlarımızın açığa alınması doğrultusunda almış olduğu kararı kabul etmiyoruz. Bu tavrından dolayı rektörlüğü kınıyoruz. Bunun simgesi olarak da bugün buraya bir siyah çelenk bırakıyoruz. Bunun bir üniversite için bıraktığımız ilk ve son çelenk olmasını diliyoruz."Meslek odaları temsilcileri açıklamanın ardından siyah çelengi rektörlük kapısına bırakarak, alkışlarla protestoda bulundu.