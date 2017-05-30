Dokuz Eylül'ün açığa alınan akademisyenlerine gözaltı

İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaptıkları sırada FETÖ/PDY bağlantılarından dolayı açığa alınıp ihraç edilen akademisyenlere yönelik operasyonda 27 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturmasında, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde görev yaptıkları sırada örgüt bağlantılarından dolayı açığa alınıp ihraç edilen akademisyenlere yönelik operasyon düzenlendi. Aralarında 9 profesör, üç doçent ve 3 doçent yardımcısının da olduğu 27 kişi gözaltına alındı. Zanlıların, örgütünün şifreli haberleşme sistemi ByLock'u kullandıkları, Bank Asya'da hesaplarının olduğu ve örgütle irtibatlı derneklerde görev aldıklardı öğrenildi.