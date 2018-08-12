Doları bozdurup getirene ücretsiz akaryakıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine esnafın düzenlediği çeşitli dolar bozdurma kampanyalarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'in Tire ilçesinde bir akaryakıt istasyonu dolar bozdurma kampanyası yaparak indirime gitti

Doları bozdurup getirene ücretsiz akaryakıt
12 Ağustos 2018 Pazar 13:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar bozdurma çağrısının ardından Türkiye'nin pek çok yerinden çeşitli kampanyalar ve katılımlar olurken, ilk defa akaryakıt konusunda bir işadamı kampanya yaptı. Tire'de hizmet veren bir petrol istasyonunun sahibi olan AKP Tire Gençlik Kolları Eski Başkanı Efdal Gül, yaptığı çağrıyla, vatandaşları dolar bozdurmaya çağırdı.

300 dolar ve üzeri para bozdurup dekontunu istasyona  getiren herkese, 30 liralık akaryakıt ya da LPG ücretsiz olarak verilecek.

Kampanyanın başladığını belirten işadamı Efdal Gül, “ABD tarafından geçmişten beri ülkemizin birliğine ve bütünlüğüne darbe vurmaya yönelik bir çok girişimleri oldu. Millet olarak üzerimize oynanan tüm oyunları boza boza bu günlere kadar geldik. Şimdi de kur oyunu ile ekonomimizi alaşağı etme girişimiyle karşı karşıyayız. Sağcı solcu, ocu bucu demeden daha fazla bir ve beraber olmamız gereken bir sürece girdik. Bu zor günleri omuz omuza ve dayanışma içinde atlatacağız. Bu güzel vatanımızı kimseye peşkeş çektirmeyiz” dedi. (SÖZCÜ)

Etiketler; #dolar #akaryakıt #istasyon #bozdur #bedava benzin #lpg
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