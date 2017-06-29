Domuz sürüsü kazası: 1'i çocuk, 2 yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, yola çıkan domuz sürüsüne çarpmamak için ani manevra yapınca, kullandığı motosikletin kontrolünü kaybeden Dilek Erdoğan (37) ve arkasındaki kızı Nehir Erdoğan (8) yaralandı

Domuz sürüsü kazası: 1'i çocuk, 2 yaralı
Dün saat 23.30 sıralarında, Ödemiş'ten kırsal Zeytinlik Mahallesi yönüne giden Dilek Erdoğan, aniden önüne çıkan bir domuz sürüsü nedeniyle, kullandığı 35 ZYU 46 plakalı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrularak, devrildi. Kask takmadığı belirlenen Dilek Erdoğan ile arkasındaki kızı Nehir Erdoğan, asfalta fırlayıp, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle gelen ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne-kız, tedaviye alındı. Anne-kızın sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Domuz sürüsünün ise ormalık alana kaçıp, gözden kaybolduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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