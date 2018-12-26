Dönüşüm İyi Gelecek Çiğli'de

Çiğli Belediyesi ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıklarını Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) tarafından çevre konusuna dikkat çekmek ve minikleri bu konuda bilinçlendirmek amacıyla sahnelenen 'Dönüşüm İyi Gelecek' adlı tiyatro oyunu minikler tarafından ilgiyle izlendi.

Pelin Atmaca - Ambalaj atıklarının geri dönüşümü konusunda çocukları bilinçlendirmek için hazırlanan tek perdelik "Dönüşüm İyi Gelecek" oyunu Çiğli Belediyesi konferans salonunda sahnelendi. Harmandalı, Turan Çakın, İsmail Rahmi Karadavut, 80. Ylıl Küçükçiğli ilkokulları ile Özel Tanı Kolejinin öğrencileri oyunu büyük dikkat ve merakla izledi.

Çevreye saygı

Temiz bir çevre ve yaşanılabilir bir dünya için belediye olarak gerekli özeni gösterdiklerini belirten Başkan Hasan Arslan, çocuklarda da çevre bilincinin oluşması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Başkan Hasan Arslan, "Yeşil ve temiz bir ülkemiz olsun istiyoruz. Çocuklarımızı şimdiden çeşitli yollarla bilinçlendirmek amacındayız. Görsel olarak büyük katkıda bulunduğu için tiyatro bu yolların en iyisi. Çocuklarımızı hem eğlendiriyor hem de bilinçlendiriyoruz. Çevrenin korunmasına yönelik çocuklarımızı ve gençlerimizi bilinçlendirici bu tür etkinliklerimizi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.