Dört gencin motosiklet gezisi acı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir'in Bergama ilçesinde, 2 motosiklet ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Aliağa'nın Yenişakran Mahallesi'nde motosiklet tamirciliği yapan Erdal Dalyan (22), dün saat 21.00 sıralarında, kendisi gibi motosiklet kullanan 3 arkadaşı ile gezintiye çıktı. Plakasız, modifiye edilmiş motosikletleriyle Yenişakran'dan Bergama yönüne giden kasksız 4 arkadaştan Mahsun Sucu (18), Bozköy Kavşağı'na geldiğinde kontrolü yitirdi. Savrulan Sucu'nun motosikleti arkadaşı Dalyan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Her 2 motosiklet de devrildi. Çarpmanın şiddetiyle asfalta düşen motosiklet sürücülerinden Dalyan'ın üzerinden, aynı yöne giden Begüm Y.'nin (28) kullandığı 34 PH 6482 plakalı otomobil geçti. Dalyan, olay yerinde yaşamını yitirirken, Begüm Y. olay yerinden ayrıldı. Düşme nedeniyle ağır yaralanan diğer motosiklet sürücüsü Sucu ise diğer arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Bergama Dr. Faruk İlker Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sucu, buradaki ilk müdahalenin ardından Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edilip, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.



Kaza yerinden ayrılıp, otomobilini Bergama Belediyesi Önder Aksünger Spor Salonu önünde park eden Begüm Y., Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, teslim oldu. Sürücünün, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edileceği bildirildi.



Dalyan'ın cesedi, hastane morgunda savcının incelemesi ve yapılan otopsinin ardından Aliağa'dan gelen yakınlarına teslim edilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.