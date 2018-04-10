Dost Bilim Evi‘nde öğrenciler deneyle öğreniyor

Dost Bilim Evi-Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Bahar Dönemi popüler bilim kulüpleri etkinlikleri devam ediyor. Sekizer haftalık periyotlarda gerçekleşen eğitimlerden dönem sonuna kadar 300 öğrenci yararlanacak. Bu bilim serüveninde katılımcılar Astronomi, Biyoloji, Fizik, Kimya ve Robot Bilim alanlarında çalışmalar yürütecek

Bornova Belediyesi Dost Bilim Evi – Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Bahar dönemi popüler bilim kulüpleri etkinlikleri devam ediyor. Öğrencilerin dokunarak, hissederek ve deneyerek doğadaki olguları keşfetmeleri, altında yatan bilimsel bilgileri öğrenmeleri amaçlanan eğitimlerde Bornovalı öğrencilerden de büyük ilgi görüyor. 28 Şubat 2018‘de başlayan ve 8 hafta sürecek olan eğitimler 21 Nisan 2018 tarihinde tamamlanacak. Yıl içinde 4 dönem halinde yapılan kurslardan Bahar dönemi içinde 300 öğrenci yararlanırken kurs sonunda öğrencilere katılım belgesi verilecek.



Haftada 2 gün 2 saat şeklinde Mevlana Kültür Merkezi’n de verilen eğtimlerden 6,7 ve 8. Sınıf öğrencileri yararlanabiliyor. Astronomi, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Robot Bilim alanlarında düzenlenen kulüplereğ verilen temel bilim etkinlikleri 16 kişilik laboratuvarlarda ve atölyelerde gerçekleşmektedir.





