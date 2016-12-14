Dost Market'e 32 çift ayakkabı bağışladılar 

Dost Market'in 'Ayaklar Üşümesin' kampanyasına anaokulu öğrencileri de katıldı. Minik Şirinler Anaokulu öğrencileri ailelerini ikna ederek aldıkları 32 çift ayakkabıyı Dost Market raflarına yerleştirdi

İhtiyaç sahibi ailelerin gıdadan, temizliğe giyimden ayakkabıya kadar her türlü gereksinimlerini karşılayan Dost Market'in çalışanları da kendi içlerinde bir kampanya başlattı. 'Ayaklar Üşümesin' sloganıyla hazırladıkları ve sosyal medya aracılığıyla gerçekleştirdikleri kampanyayla hayırseverlerden gelen yeni ayakkabılar ihiyaçlı kişilere ulaştırılıyor. Kampanyaya katılan Minik Şirinler Anaokulu'nun öğrencileri anne ve babalarını ikna ederek aldıkları 32 çift ayakkabıyı Dost Market raflarına yerleştirdi.



Bornova Belediyesi tarafından maddi durumu iyi olmayan ailelere yardım amaçlı olarak açılan Dost Market'in çalışanları, insanların kalbine dokunacak bir kampanyaya imza attı. Soğuk kış günlerini düşünen çalışanlar, 'Ayaklar Üşümesin' sloganıyla sosyal medya üzerinden başlattıkları kampanya ile maddi durumu iyi olmayan ailelerin ayakkabı ihtiyaçlarına destek olmaya çalışıyor. Hayırsever vatandaşlardan gelen kullanılmamış ayakkabıları kabul eden çalışanlar numaralarına göre ihtiyaçlılara ulaştırıyorlar. Kampanyaya katılan Minik Şirinnler Anaokulu'nun öğrencileri 32 çift ayakkabı getirerek örnek oldu. Minik öğrenciler getirdikleri ayakkabıları raflara kendileri dizdi.



Destek bekleniyor



Çevrelerinde yaptıkları gözlemlerden yola çıkan Dost Market çalışanlarının çektikleri video ile sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyada bu güne kadar 970 çift ayakkabı toplandı. Çalışanlar, ilçedeki bazı özel okulların da kendilerini destekleyerek, 'Ayaklar Üşümesin' kampanyasına bağışta bulunduğunu belirterek kampanyanın daha çok kişiye ulaştırılması için yardım istiyor.



Yararlanan sayısı artıyor



Hazırladıkları kampanyada çalışanlarını yalnız bırakmayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, 'Sosyal medya aracılığıyla yapılan bu sosyal sorumluluk projesine herkes destek vermeli. Böylece daha fazla insanımıza yardım elimizi ulaştırabiliriz. Tüm Türkiye'ye örnek olan Dost Marketlerimiz gün geçtikçe daha da büyüyor. Market sayısının yanı sıra buradan yararlanan ihtiyaç sahibi aile sayısı da artıyor' dedi.





