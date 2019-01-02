Dost Market raflarına 18 okuldan destek

Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların aylık erzaklarını istedikleri gibi seçip, alabilmeleri için açtığı Dost Market'e yapılan bağışlar her geçen gün artıyor.

Burcu Özkan - Türk Kızılay'ı Bornova Şubesi ile birlikte hayata geçirilen sosyal belediyeciliğe örnek olan Dost Market projesi bir yandan büyürken bir yandanda her yaştan yardımseverin desteğini görüyor. Özellikle minik öğrencilerden gelen yardımlar dikkat çekerken 2014 yılından bu yana 18 kez özel okulların öğrencileri tarafaından Dost Market'e erzak bağışında bulunuldu.

Bilgi alıyorlar

Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz alışveriş imkanı sunduğu Dost Market 4.5 yıldır iyiliğe aracılık ediyor. Farklı mahallelerde 4 şube ile 5 bine yakın aileye hizmet veren Dost Market'e bazı özel okullarda destek veriyor. Okulların öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları gıda malzemelerin paketlerini kendi elleri ile raflara yerleştiriyor. 2014 yılından bu yana 18 kez özel okullar tarafından ziyaret edilen Dost Market'e gelen öğrenciler market gezerek işleyiş hakkında bilgi alırken, bağışlarının ihtiyaç sahibi Bornovalılara nasıl ulaştırıldığını da öğreniyor.

Dost Market'e bağışta bulunan öğrencilerin duyarlılıkları ile örnek olduğunu ifade eden Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, "İyilikler ve güzellikler paylaşılarak çoğalır. Bizim iyiliğe aracılık etmek için kurduğumuz Dost Market hayırseverlerimiz sayesinde giderek büyüyor. Tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına buraya bağışta bulunan tüm vatandaşlarımıza ve minik kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Dost Market 4 şube ile hizmet veriyor

İlçede yaşayan ihtiyaçlı vatandaşların gıdadan temizliğe, giyimden kırtasiyeye temel gereksinimlerini, diledikleri şekilde karşılayabilmelerine olanak sağlamak için 2014 yılında ilk şubesini Bornova Merkez'de açan Dost Market, 4 yılda Dört Şube'ye ulaştı. Merkez'in ardından Altındağ, Doğanlar ve Çamdibi Şubeleri ile hizmet vermeye başladı. Bu gün 5 bine yakın ailenin yararlandığı Dost Market'te vatandaşlar, kartlarına yapılan yüklemeler oranında ücretsiz alışveriş yapıyor. Dost Market'e gelme imkanı olmayan engelli, yaşlı ve hastaların ihtiyaçları ise istekleri doğrultusunda hazırlanarak evlerine teslim ediliyor.