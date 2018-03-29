Dost Market raflarını öğrenciler doldurdu

Bornovalı minikler duyarlıklarını gösterdi; Dost Market'in raflarını doldurdu. Yedigün Koleji öğrencileri harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları ürünleri, Bornova Belediyesi'nin Dost Market'e bağışladı

Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak paketi dağıtmak yerine özgürce alışveriş imkanı sunduğu Dost Market'in raflarını bu kez öğrenciler doldurdu. Hayırseverlerin Türk Kızılay'ı Bornova Şubesi aracılığıyla bağış yaptıkları Dost Market'e minik öğrenciler de destek oldu. Yedigün Koleji'nin minik öğrencileri, harçlıklarından biriktirdikleri paralarla aldıkları ürünleri Dost Market'e bağışladı. Öğrenciler getirdikleri ürünleri Bornova Merkez Şubesi'nin raflarına kendi elleri ile yerleştirdi. Duyarlılıkları ile örnek olan öğrenciler, ihtiyaç sahibi kardeşlerine yardım eli uzatmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.



Örnek oluyorsunuz



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da getirdikleri ürünleri raflara yerleştiren öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Minik öğrencilere tüm ihtiyaç sahipleri adına teşekkür eden Başkan Atila, 'Bu yaptığınızla herkese örnek oldunuz. Büyüyüp bizlerin yerini aldığınızda daha güzül işlere imza atacaksınız. Sizleri görünce gelecekten daha umutlu oluyoruz' diye konuştu.



Yedigün Koleji Müdürü Şah İsmail Demir ise toplumsal dayanışmanın gerçek bir örneği olan Dost Market projesine hayata geçirdiği Bornova Belediyesi'ne ve Başkan Olgun Atila'ya teşekkür etti.







