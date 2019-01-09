Dost Market'te bez torbalar ücretsiz

Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşılaması için kurup şube sayısını 4'e çıkardığı Dost Market'te bez torba dönemi başladı.

Şefika Bal - Bornova Belediyesi'nin, hem çevreyi koruyan, hem bez torbaları üreten kadınları ekonomik olarak destekleyen hem de Dost Market'ten yararlanan 5740 ailenin poşete ücret ödememesini sağlayan adımı memnuniyetle karşılandı.

1 Ocak 2019'dan itibaren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemeyle ücretli hale gelen plastik poşetlerin kullanımını azaltmak için Bornova Belediyesi'nin siparişini verdiği bez torbalar Dost Market'te kullanılıyor. Bornova Belediyesi'nin tek kullanımlık plastik poşetler yerine bez torbaların kullanılmasını özendirmek için siparişini verdiği bez torbalar Dost Market şubelerindeki yerlerini aldı.

Çevre korunuyor

Dost Market'in 4 şubesinden yararlanan ihtiyaç sahipleri ücretsiz olarak kendilerine sunulan ürünleri bez torbalarda evlerine götürmeye başladı. Bornova Belediyesi'nin uygulamasıyla aileler bir kez verilen bez torbalarla alışverişlerini yapmaya devam ederken plastik poşet kullanmayarak hem çevreyi koruyacak hem de her seferinde poşetler için kartlarına yüklenen kredilerini düşürmeyecek.

Kadın kooperatifi üretti

Bornova Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi, Bornova Belediyesi tarafından sipariş edilen bez torbaların 2500 tanesini Dost Market'e ulaştırırken, kalan 2500 torbanın da kısa sürede teslim edileceği belirtildi. Dost Market'ten yararlanan ihtiyaç sahiplerinin kullandığı bez torbalar daha önceden poşetlerde gösterilen hassasiyetle üretildi. Poşetlerde olduğu gibi bez torbalarda da Bornova Belediyesi'ne ait hiçbir logo ya da yazı kullanılmadı. Bez torbalarla ilk alışverişlerini yapan kadınlar uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, bez torba kullanımının arttırılması için daha önce de örnek uygulamaları hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Plastik poşetleri hiç kullanmamak en güzeli. Bu anlayışla bez torbalarımızı örnek teşkil etmesi için Dost Market şubelerinden kullanmaya başladık. Dost Market üyelerinin uygulamadan duydukları memnuniyet bizim açımızdan da oldukça sevindirici" dedi.