Dost Market'te krediler 70 TL'ye yükseltildi

Bornova Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak paketi dağıtmak yerine özgürce alışveriş imkanı sunduğu Dost Market'te kredileri yükseltti. Ailelerin ihtiyaç durumlarına göre 40, 50 ve 60 olan krediler 50, 60 ve 70'e çıkarıldı

Tüm hayırseverlere teşekkür eden Başkan Olgun Atila, kısa sürede üç şubeye ulaştıkları Dost Market ile daha fazla ihtiyaç sahibine daha fazla imkan sunmak için çalıştıklarını söyledi. Dört kişilik bir aile Dost Market ile temel ihtiyaç maddelerinin önemli bir bölümünü karşılayabiliyor. Bornova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların gıdadan temizliğe, kıfeyeftten ayakkabıya ve kırtasiye malzemesine diledikleri ürünleri seçip alabilmeleri amacıyla 2014 yılında hayata geçirdiği Dost Market'te krediler yükseltildi. Kurban ve Ramazan Bayramları da dahil olmak üzere yılda sekiz kez yüklenen krediler 10'ar puan arttırıldı. Ailelerin ihtiyaç durumlarına göre 40, 50 ve 60 olan krediler, ek kredilerle 50, 60 ve 70 çıkarıldı. Dört kişilik bir aile Dost Market ile temel ihtiyaç maddelerinin önemli bir bölümünü karşıyabiliyor.



Hayırseverlere teşekkür



Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kısa sürede üç şubeye ulaştıkları Dost Market ile daha fazla ihtiyaç sahibine daha fazla imkan sunmak için çalıştıklarını söyledi. Bir elin verdiğini diğerine göstermeden, insan onuruna yaraşır şekilde yaptıkları yardımların hayırseverelerin duyarlılığı sayesinde daha da artttığını ifade eden Başkan Atila, 'Dost Market'in raflarının sürekli dolmasına katkı veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum' dedi.



Türk Kızılayı'ndan kıyafet desteği



Türk Kızılayı Konak Şubesi'nin kumbaralarında toplanan 2000 kıyafet Bornova Belediyesi ve Türk Kızılayı Bornova Şubesi'nin yaptığı protokol gereği Dost Market'e bağışlandı. Kolinenen kıyafetler, Türk Kızılayı Bornova Şubesi Başkanı Fahrettin Dokak ve Türk Kızılayı Konak Şubesi Başkanı Tekin Akkoyun tarafından Dost Market yetkililerine teslim edildi.







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