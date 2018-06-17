Dost Market'te para yerine iyilik geçiyor

Bornova Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşlar için Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle 2014'te hayata geçirdiği Dost Market projesi, yardımsever vatandaşların katkılarıyla iyiliğe aracılık ediyor. Projede 4 yılda 4 şubeye ulaşılırken, markete yapılan bağışlarla da vatandaşa daha fazla ürün çeşiti sunuluyor

Dost Market'te para yerine iyilik geçiyor
17 Haziran 2018 Pazar 13:24

Bornova Belediyesi'nin 4 yılda 4 şubeye ulaşan ve 5280 haneden 23 bin kişin yararlandığı Dost Market ihtiyaç sahibi ailelerin yanında yer almaya devam ediyor. 2014 yılında Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliği ile hayata geçirilen bu örnek proje, sosyal belediyecilik uygulamalarına da yepyeni bir boyut getirdi. Marketler sayesinde gıdadan temizlik malzemelerine, giyimden ayakkabı ve kırtasiye malzemelerine kadar ihtiyaç sahiplerinin her türlü gereksinimleri karşılanıyor.

Ürün yelpazesi her geçen gün genişliyor

Altındağ, Doğanlar, Bornova Merkez ve Çamdibi Bölgesi'nde bulunan mağazalar  yardımseverlerden gelen bağışlarla çalışıyor. Bornova Belediyesi bu yolla toplumsal dayanışmaya da aracılık ediyor. Bir çok firma ile imzalanan protokollerin dışında bazı özel okullar ve STK'lar da düzenledikleri kampanyalar ve sosyal sorumluluk projeleri ile Dost Markete erzak bağışında bulunarak ürün yelpazesinin genişlemesini de sağlıyor.


Bayram şekeri katkısı

Türk Kadınlar Birliği Derneği Bornova Şubesi de Ramazan ayında dost marketten faydalanan ihtiyaç sahipleri için bayram şekeri bağışında bulundu. 350 gramlık paketler halinde  444 adet şekeri Merkez Dost Market'e getiren üyeler paketleri de raflara dizdi. İhtiyaç sahibi vatandaşların seker tadında bayramlarının geçmesini ümit ettiklerini belirten Dernek Başkanı Naile Elcioğlu ve Onursal Başkan Perihan Yılmaz, böyle bir hayır yapmalarına vesile olduğu için Bornova Belediyesine  ve Belediye Başkanı Olgun Atila'ya teşekkür etti.

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