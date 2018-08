Dost Market’ten yararlananlara bayram hediyesi

Bornova Belediyesi’nin iyiliğe aracılık etmek için hayat geçirdiği Dost Market’ten yararlanan ailelere bayram hediyesi verildi. İhtiyaç sahibi vatandaşların gelir durumlarına göre kartlarına yüklenen bakiyelere Kurban Bayramı için ek 50 kredi daha yükleme yapıldı

Bornova Belediyesi’nin dar gelirli vatandaşlar için Türk Kızılayı Bornova Şubesi işbirliğiyle 2014 yılında hayata geçirdiği Dost Market Projesi, her geçen yıl büyüyor. 4 yılda 4 şubeye ulaşan marketten bu gün 5 bin 280 aile faydalanıyor. Marketten yararlanan vatandaşlara her bayram hediye olarak ek kredi yüklemesi yapan Bornova Belediyesi bu bayramda da ihtiyaçlı vatandaşlarının yanında yer aldı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde gelir durumlarına göre her ay kartlara yüklenen miktarın üzerine ek 50 kredi daha yükleme yapıldı.

İyiliğe aracılık ediyor

Sosyal belediyecilik uygulamalarına yepyeni bir boyut getiren proje kapsamında açılan Dost Marketler; Altındağ, Doğanlar, Bornova Merkez ve Çamdibi Bölgelerinde hizmet veriyor.

Gıdadan temizliğe, giyimden ayakkabıya kadar dar gelirli ailelerin her türlü gereksinimlerinin karşılandığı mağazalar normal marketler gibi hizmet veriyor. Vatandaşların raflardan istediklerini seçerek alabildikleri Dost Market, yapılan bağışlarla çalışıyor. Bir çok firma ile imzalanan protokollerin dışında bazı özel okullarda düzenledikleri kampanyalar ve sosyal sorumluluk projeleri ile Dost Market’e erzak bağışında bulunuyor. Bornova Belediyesi bu yolla toplumsal dayanışmaya da aracılık ediyor.

Bornovalıların pek çok konuda olduğu gibi dayanışma konusunda da örnek olduğunu belirten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, “Biz Dost Market projesi ile iyiliğe aracılık ediyoruz. 4 şubeye ulaşan Dost Market Projemiz Bornovalıların katkısıyla her geçen gün büyüyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımız verdiğimiz kartlarla marketlerimizden istediklerini alabiliyor. Dost Marketlerimizde para değil iyilik geçiyor” dedi.